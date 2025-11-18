Vasco se aproxima de renovação com Puma Rodríguez

Jogador deve renovar o vínculo até o fim de 2026 / Crédito: Jogada 10

O Vasco se aproximou da renovação do contrato de Puma Rodríguez. Nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada, o lateral-direito manifestou o desejo de permanecer. Assim, o Cruz-Maltino avançou nas conversas para renovar o vínculo do jogador uruguaio até o fim de 2026, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. Contratado em janeiro de 2023, Puma Rodríguez tem contrato até o fim deste ano. Comprado ao Nacional, do Uruguai, por cerca de R$ 10 milhões, o lateral-direito disputou 109 jogos, marcou oito gols e oito assistências com a camisa cruz-maltina. Adaptado ao Rio de Janeiro, o jogador sempre manifestou o desejo de renovar o vínculo.