Vasco se aproxima de renovação com Puma Rodríguez

Vasco se aproxima de renovação com Puma RodríguezJogador deve renovar o vínculo até o fim de 2026
O Vasco se aproximou da renovação do contrato de Puma Rodríguez. Nos planos do técnico Fernando Diniz para a próxima temporada, o lateral-direito manifestou o desejo de permanecer. Assim, o Cruz-Maltino avançou nas conversas para renovar o vínculo do jogador uruguaio até o fim de 2026, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa.
Contratado em janeiro de 2023, Puma Rodríguez tem contrato até o fim deste ano. Comprado ao Nacional, do Uruguai, por cerca de R$ 10 milhões, o lateral-direito disputou 109 jogos, marcou oito gols e oito assistências com a camisa cruz-maltina. Adaptado ao Rio de Janeiro, o jogador sempre manifestou o desejo de renovar o vínculo.
Há um mês, o Vasco formalizou uma proposta de renovação. As conversas começaram no início do ano, mas não avançaram no primeiro semestre. Contudo, nos últimos dias os entraves financeiros foram resolvidos. Na atual temporada, o lateral-direito disputou 35 jogos, mas cresceu de produção após a chegada do técnico Fernando Diniz. Portanto, está nos planos do treinador para 2026.
Liberado da seleção uruguaia, Puma reforçará o Vasco nesta quarta-feira (18), contra o Grêmio, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pela 34ª rodada do Brasileirão. Em 11º lugar com 42 pontos, o Cruz-Maltino tenta encerrar a sequência de três derrotas consecutivas para se reaproximar da disputa por vaga na Libertadores.
