Torcida do Atlético prepara festa com mosaico na decisão da Sul-Americana

Galo enfrenta o Lanús na decisão da competição no próximo sábado, em Assunção, no Paraguai

Em busca do primeiro título da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG terá o apoio em peso da massa em Assunção. Desde o dia 9 de novembro, a torcida do Galo já esgotou os ingressos destinados ao clube para a decisão do próximo sábado. Aproximadamente, cerca de 18 mil bilhetes foram comercializadas.

A decisão da Sul-Americana, segundo informações do jornalista Lucas Tanaka, já tem mais de 30 mil ingressos vendidos ao todo até esta terça-feira. A capacidade total do estádio para esta final é de 39 mil pessoas e a tendência é que o público presente seja algo próximo disto.

Atlético-MG e Lanús se enfrentam no sábado (22), no Estádio Defensores del Chaco, às 17h. O time argentino vai em busca do bicampeonato, enquanto o Galo busca o título inédito.

