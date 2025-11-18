Torcedor brasileiro prefere o futebol nacional, aponta pesquisa

Entretanto, de acordo com pesquisa em parceria entre Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a empresa especializada Nexus, a preferência dos fãs locais segue sendo o produto interno. Ao ponto, aliás, de 66% dos entrevistados avaliarem que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro estão entre avaliações como “bom” ou “ótimo”.

É fato que o acesso as competições ao redor do mundo tem acesso bem mais fácil do que em outros tempos. Afinal, o advento das transmissões em diferentes canais especializados e streamings tornou o futebol europeu (além de outros mercados como Ásia e Oriente Médio) um forte competidor por atenção no comparativo com o futebol nacional.

Logo na sequência, quem aparece com percentual importante de avaliação é a Libertadores. Para 63% das pessoas ouvidas no estudo, o torneio mais importante entre clubes da América do Sul tem avaliação de qualidade entre bom e ótimo.

Até mesmo o Mundial de Clubes (torneio antes restrito ao mês de dezembro e, agora, de quatro em quatro anos) tem uma avaliação superior, por exemplo, a Liga dos Campeões da Europa. A saber, enquanto 58% da amostra avaliou o Mundial como bom ou ótimo, essa mesma estatística, em relação a Champions, está em 54%.

Quando se olha para as ligas da Europa mais badaladas (casos de Espanha, Itália e Inglaterra, para exemplificar), a situação não sofre grande mudança, pelo contrário. Na análise dos entrevistados, competições como os estaduais e a Série B do Brasileirão possuem avaliação melhor do que os torneios nacionais do Velho Continente.

Para chegar aos resultados em questão, a Nexus entrevistou 2.006 cidadãos com idade a partir de 16 anos, em 27 estados, entre os dias 15 e 24 de agosto. A margem de erro da amostra é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.