Titular da Seleção, Ederson ostenta mais de R$ 23 milhões em carros luxuosos na garagem

Titular da Seleção, Ederson ostenta mais de R$ 23 milhões em carros luxuosos na garagemO goleiro deverá manter-se entre os 11 iniciais de Carlo Ancelotti no amistoso desta terça-feira, contra a Tunisia, pela última Data Fifa do ano
Ederson transformou a vida extracampo em uma vitrine constante ao lado da esposa, Laís Moraes, influenciadora que reúne 500 mil seguidores. A dupla tornou relativamente pública sua rotina marcada por conforto, viagens e uma paixão compartilhada por carros de alto padrão — que moldam a identidade do casal nas redes sociais.
Apesar de Ederson acumular 5,5 milhões de seguidores em seu Instagram, é Laís quem define o tom das publicações, segundo o jornal Extra. Ela começou a produzir conteúdo antes de ele aderir ao universo digital e se destacou com vídeos que misturam humor, estilo de vida e dicas de viagem.
Entre as postagens mais conhecidas, estão situações em que brinca com o rótulo de “mulher de jogador”, que, aliás, atraiu uma comunidade fiel ao seu perfil. Mas o cotidiano da família também se tornou parte desse cenário.
Pais de três filhos, o casal permanece junto na maior parte do tempo. A influenciadora, por exemplo, acompanhou os compromissos recentes da Seleção em Londres ao lado das demais esposas de atletas e marcará presença no jogo contra a Tunísia, nesta terça-feira (18).
Garagem luxuosa: paixão conjunta
Com salário anual de R$ 69 milhões no Fenerbahçe, o goleiro reuniu ao longo da carreira uma série de veículos luxuosos na garagem. Entre eles estão uma Ferrari 488 amarela, avaliada em cerca de R$ 5 milhões; uma McLaren 600LT Spider laranja, estimada em R$ 3,25 milhões; e uma Lamborghini Aventador, que pode chegar a R$ 9 milhões.
A lista também inclui uma Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé preta, próxima de R$ 1,6 milhão; uma Mercedes GLC Coupé preta, cerca de R$ 600 mil; e uma Lamborghini Urus grafite, em torno de R$ 4 milhões.
Namoro entre Ederson e Laís
A relação do casal se iniciou em 2013, quando o goleiro ainda defendia o Rio Ave. Laís vivia em Lisboa à época para concluir a graduação em Gestão de Turismo. Segundo já revelaram, ela não se encantou de imediato pelo arqueiro.
A aproximação aconteceu aos poucos até o casamento em 2014, celebrado de forma intimista. Em 2023, o casal renovou os votos nas Maldivas, acompanhado pelos filhos Yasmin, Henrique e Laura.