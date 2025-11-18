Titular da Seleção, Ederson ostenta mais de R$ 23 milhões em carros luxuosos na garagem

O goleiro deverá manter-se entre os 11 iniciais de Carlo Ancelotti no amistoso desta terça-feira, contra a Tunisia, pela última Data Fifa do ano

Ederson transformou a vida extracampo em uma vitrine constante ao lado da esposa, Laís Moraes, influenciadora que reúne 500 mil seguidores. A dupla tornou relativamente pública sua rotina marcada por conforto, viagens e uma paixão compartilhada por carros de alto padrão — que moldam a identidade do casal nas redes sociais.

Apesar de Ederson acumular 5,5 milhões de seguidores em seu Instagram, é Laís quem define o tom das publicações, segundo o jornal Extra. Ela começou a produzir conteúdo antes de ele aderir ao universo digital e se destacou com vídeos que misturam humor, estilo de vida e dicas de viagem.

Entre as postagens mais conhecidas, estão situações em que brinca com o rótulo de “mulher de jogador”, que, aliás, atraiu uma comunidade fiel ao seu perfil. Mas o cotidiano da família também se tornou parte desse cenário.

Pais de três filhos, o casal permanece junto na maior parte do tempo. A influenciadora, por exemplo, acompanhou os compromissos recentes da Seleção em Londres ao lado das demais esposas de atletas e marcará presença no jogo contra a Tunísia, nesta terça-feira (18).

Garagem luxuosa: paixão conjunta

Com salário anual de R$ 69 milhões no Fenerbahçe, o goleiro reuniu ao longo da carreira uma série de veículos luxuosos na garagem. Entre eles estão uma Ferrari 488 amarela, avaliada em cerca de R$ 5 milhões; uma McLaren 600LT Spider laranja, estimada em R$ 3,25 milhões; e uma Lamborghini Aventador, que pode chegar a R$ 9 milhões.