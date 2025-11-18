Suíça empata com Kosovo e se classifica para Copa do Mundo

Suíços ficam no empate por 1 a 1 e vai à sexta Copa consecutiva. Dardânios fecham na segunda posição e vão para repescagem

A Suíça confirmou a classificação para Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (18), os suíços empataram por 1 a 1 com a seleção de Kosovo, no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, pela última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias. A Cruz Vermelha saiu à frente do placar, com o atacante Ruben Vargas, aos dois minutos do segundo tempo. No entanto, a seleção adversária empatou com o meio-campista Florent Muslija.

Com o resultado, a Suíça termina as Eliminatórias em primeiro lugar na chave, com 14 pontos. Do outro lado, Kosovo ficou na segunda posição, com 11 e uma vaga na repescagem da Europa. Com isso, pode lutar por uma vaga na repescagem mundial. O Grupo B, aliás, ainda contava com Esvolênia (terceiro, com quatro) e Suécia (quarto, com dois), que chegaram à sexta rodada já sem chance de ir à Copa.