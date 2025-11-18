Suíça empata com Kosovo e se classifica para Copa do Mundo

Suíça empata com Kosovo e se classifica para Copa do MundoSuíços ficam no empate por 1 a 1 e vai à sexta Copa consecutiva. Dardânios fecham na segunda posição e vão para repescagem
A Suíça confirmou a classificação para Copa do Mundo 2026. Nesta terça-feira (18), os suíços empataram por 1 a 1 com a seleção de Kosovo, no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, pela última rodada do Grupo B das Eliminatórias Europeias. A Cruz Vermelha saiu à frente do placar, com o atacante Ruben Vargas, aos dois minutos do segundo tempo. No entanto, a seleção adversária empatou com o meio-campista Florent Muslija.
Com o resultado, a Suíça termina as Eliminatórias em primeiro lugar na chave, com 14 pontos. Do outro lado, Kosovo ficou na segunda posição, com 11 e uma vaga na repescagem da Europa. Com isso, pode lutar por uma vaga na repescagem mundial. O Grupo B, aliás, ainda contava com Esvolênia (terceiro, com quatro) e Suécia (quarto, com dois), que chegaram à sexta rodada já sem chance de ir à Copa.
No próximo ano, a seleção suíça participará de sua 11ª Copa do Mundo (em 23 edições), a sétima desde a Copa do Mundo de 1994, também realizada nos Estados Unidos, e a sexta consecutiva desde 2006 (na Alemanha). A próxima Copa do Mundo reunirá, portanto, 48 países pela primeira vez. A Suíça conhecerá os nomes de seus adversários no dia 5 de dezembro, durante um sorteio realizado no Kennedy Center, em Washington.
A Suíça, aliás, é rival frequente da Seleção Brasileira. Em 2018, na Rússia, as seleções empataram por 1 a 1. Na Copa do Qatar, em 2022, vitória canarinho por 1 a 0. Antes disso, a Seleção empatou por 2 a 2 com a Suíça na fase de grupos da Copa de 1950, disputada no Brasil.
