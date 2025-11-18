Somália revela trombose no cérebro e diz que título do Vasco em 2000 foi “roubado”

Em podcast, ex-atacante diz que sheik propôs "noite" em troca de Ferrari e detalha problema grave de saúde / Crédito: Jogada 10

O ex-jogador Somália abriu o jogo em entrevista ao podcast Denílson Show, na última segunda-feira (17/11). O ex-atacante, que teve passagens marcantes por São Caetano e Fluminense, agora é criador de conteúdo e empresário e revelou um drama pessoal recente. A saber, ele sofreu uma trombose venosa no cérebro, um caso raro que poderia ter sido fatal: “Eu já tinha parado de jogar e estava pronto para viajar até Portugal, porque um jogador meu seria negociado. Dias antes, eu fui para Ipatinga visitar os meus pais e começamos a fazer um churrasco, e a dor de cabeça pegando. Por volta de 1h, eu apaguei e fui parar no hospital. Quando fizeram todos os exames, eu fui diagnosticado com uma trombose venosa no cérebro, que é um caso raro. Hoje estou bem, mas sou privilegiado de não ficar com sequelas.”

Cria do América Mineiro, Somália também falou sobre racismo e seu período na Europa onde defendeu o NK Celje, da Eslovênia, e o Feyenoord, da Holanda: “Eu era um dos primeiros negros a jogar no país. Já estava lá e eles me ofereceram dois mil dólares só para ir à escola, porque eles nunca tinham visto negros. Só que para ficar claro, eu não presenciei nenhum olhar de desprezo e racismo.” A entrevista, no entanto, não ficou apenas em assuntos sérios. Somália relembrou sua passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, e contou uma história inusitada. Segundo ele, um sheik fez uma “proposta indecente”. “Eles pagariam o valor de uma Ferrari se eu passasse a noite com um sheik”, revelou, em tom de surpresa.

Somália diz que Brasileiro do Vasco é “roubado” O ídolo do São Caetano também reacendeu uma polêmica antiga do futebol brasileiro. Ao relembrar a final da Copa João Havelange de 2000, contra o Vasco, Somália não poupou críticas. “Aquela final de 2000 nós fomos roubados, porque o Eurico [Miranda] mexeu lá e levou o título”, disparou. O vice-campeonato, aliás, ainda é uma ferida aberta para o ex-jogador, que elogiou a estrutura e o ambiente familiar do Azulão naquela época. Por fim, Somália explicou a origem de seu apelido curioso. Ele contou que, aos 12 anos, durante um teste no Atlético, alguém o comparou a imagens de uma reportagem sobre a Somália que passava na TV. “Não teve jeito, o apelido ficou”, brincou o agora empresário, que começou a carreira como Wanderson – seu nome real – no América-MG.