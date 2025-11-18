Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem Memphis, Corinthians faz treino tático de olho no clássico

Atacante ainda não retornou aos treinos do Timão após atuar pela Holanda nas Eliminatórias e é esperado nesta quarta
O Corinthians seguiu a preparação para o clássico diante do São Paulo, na quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O técnico Dorival Júnior ainda não pôde contar com Memphys Depay na atividade desta terça. Afinal, o atacante ainda não retornou dos jogos da Holanda na Data Fifa.

Os jogadores iniciaram os trabalhos com ativação na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, eles foram divididos para uma atividade técnico-tático sensorial. Logo depois, o treinador comandou um exercício tático de dez contra dez e outro de jogadas de bola parada.

Dorival fez alguns testes na equipe e segue com dúvidas para escalar o Corinthians no Majestoso. Uma delas é o próprio Memphis. O atacante fez dois jogos pela Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Na última segunda-feira, ele entrou em campo na goleada por 4 a 0 sobre a Lituânia, em Amsterdã, que garantiu a classificação para o Mundial.

Hugo Souza e Maycon seguem como dúvidas para a partida. Ambos passarão por avaliação do departamento médico nesta quarta-feira para saber se têm condições de jogo. O volante Raniele, com lesão no músculo adutor da perna direita, e o meia Rodrigo Garro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Trio retorna de suspensão no Corinthians

Por outro lado, Dorival terá os reforços dos meio-campistas Charles, José Martínez e André Carrillo, que cumpriram suspensão automática na derrota para o Ceará. Já o volante André e o atacante Vitinho se recuperaram de problemas físicos e voltam a ficar à disposição.

Assim, uma possível escalação do Timão para o clássico de quinta-feira tem: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto.

