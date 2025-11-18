Sem Memphis, Corinthians faz treino tático de olho no clássico

Atacante ainda não retornou aos treinos do Timão após atuar pela Holanda nas Eliminatórias e é esperado nesta quarta

Os jogadores iniciaram os trabalhos com ativação na academia e aquecimento no gramado. Em seguida, eles foram divididos para uma atividade técnico-tático sensorial. Logo depois, o treinador comandou um exercício tático de dez contra dez e outro de jogadas de bola parada.

O Corinthians seguiu a preparação para o clássico diante do São Paulo, na quinta-feira (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O técnico Dorival Júnior ainda não pôde contar com Memphys Depay na atividade desta terça. Afinal, o atacante ainda não retornou dos jogos da Holanda na Data Fifa.

Dorival fez alguns testes na equipe e segue com dúvidas para escalar o Corinthians no Majestoso. Uma delas é o próprio Memphis. O atacante fez dois jogos pela Holanda nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo. Na última segunda-feira, ele entrou em campo na goleada por 4 a 0 sobre a Lituânia, em Amsterdã, que garantiu a classificação para o Mundial.

Hugo Souza e Maycon seguem como dúvidas para a partida. Ambos passarão por avaliação do departamento médico nesta quarta-feira para saber se têm condições de jogo. O volante Raniele, com lesão no músculo adutor da perna direita, e o meia Rodrigo Garro, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, são desfalques certos.

Trio retorna de suspensão no Corinthians

Por outro lado, Dorival terá os reforços dos meio-campistas Charles, José Martínez e André Carrillo, que cumpriram suspensão automática na derrota para o Ceará. Já o volante André e o atacante Vitinho se recuperaram de problemas físicos e voltam a ficar à disposição.

Assim, uma possível escalação do Timão para o clássico de quinta-feira tem: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Gustavo Henrique, João Pedro Tchoca e Matheus Bidu; Maycon (Charles), André Carrillo, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão (Memphis Depay) e Yuri Alberto.