SBT avança na formação do time para Copa do Mundo e acerta com outro ex-Globo

Caso a contratação seja efetivada, o comunicador se reencontrará com Galvão Bueno em transmissões da Seleção Brasileira em TV aberta

O SBT e a N Sports iniciaram a montagem da equipe que vai conduzir a cobertura da Copa do Mundo de 2026 e chegaram ao nome de Mauro Naves. A contratação remonta a parceria do jornalista com Galvão Bueno em TV aberta, com quem dividiu trabalhos no decorrer das mais de três décadas de Globo. Eles também atuam juntos em outras plataformas.

Naves, segundo a coluna F5, da Folha de S. Paulo, já alinhou os moldes de sua participação com o narrador e com o próprio SBT. O anúncio deverá ocorrer nos próximos dias, visto que o jornalista mantém vínculo com a Band.

A relação profissional entre eles, inclusive, influenciou os movimentos do SBT, que monitorava as transmissões da dupla. O narrador divide com Mauro Naves exibições de jogos do Brasileirão e Copa do Brasil pela Amazon Prime, além do mencionado programa da Band.

Mauro Naves tem trajetória extensa como repórter esportivo e, só pela Globo, cobriu seis Copas do Mundo. Ele esteve na emissora entre 1987 e 2019 e cobriu os Mundiais de 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Depois, atuou como comentarista nos canais Disney, entre 2020 e 2025, deixando a empresa para voltar a trabalhar com o narrador.

Time esportivo do SBT

Além da dupla, Alexandre Pato e Nadine Basttos também devem integrar a equipe principal de cobertura para o Mundial. Mauro Beting, integrante fixo do canal, tende a manter parceria com Tiago Leifert em partidas fora do calendário brasileiro, repetindo o modelo visto na Champions League e na Sul-Americana.