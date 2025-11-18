São Paulo trabalha para se despedir da temporada no Morumbis

São Paulo trabalha para se despedir da temporada no MorumbisTricolor mandará mais um jogo na Vila Belmiro e quer realizar a partida contra o Internacional dentro de casa
O São Paulo quer se despedir da temporada dentro de casa. Apesar da CBF ter marcado o confronto contra o Internacional, no dia 03 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, a ideia do clube é trazer a partida para o Morumbis.
Neste mês de novembro, o estádio recebeu uma sequência de shows. A última apresentação acontece neste domingo (23), com a banda Oasis. A ideia do São Paulo é realizar uma manutenção no gramado após o período de shows. A expectativa inicial era que o procedimento não ficasse pronto até o início de dezembro, mas haverá um esforço para que o trabalho seja antecipado.
Nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Flamengo, o Tricolor atuou na Vila Belmiro. Algo que se repetirá no confronto contra o Juventude, no domingo. Caso o jogo contra o Inter permaneça na casa do Santos, o São Paulo não atuará mais dentro de casa nesta temporada.
