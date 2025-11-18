Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo trabalha para se despedir da temporada no Morumbis

Tricolor mandará mais um jogo na Vila Belmiro e quer realizar a partida contra o Internacional dentro de casa
O São Paulo quer se despedir da temporada dentro de casa. Apesar da CBF ter marcado o confronto contra o Internacional, no dia 03 de dezembro, pela 37ª rodada do Brasileirão, na Vila Belmiro, a ideia do clube é trazer a partida para o Morumbis.

Neste mês de novembro, o estádio recebeu uma sequência de shows. A última apresentação acontece neste domingo (23), com a banda Oasis. A ideia do São Paulo é realizar uma manutenção no gramado após o período de shows. A expectativa inicial era que o procedimento não ficasse pronto até o início de dezembro, mas haverá um esforço para que o trabalho seja antecipado.

Nos últimos dois jogos, contra São Paulo e Flamengo, o Tricolor atuou na Vila Belmiro. Algo que se repetirá no confronto contra o Juventude, no domingo. Caso o jogo contra o Inter permaneça na casa do Santos, o São Paulo não atuará mais dentro de casa nesta temporada.

