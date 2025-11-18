São Paulo tenta manter tabu de cinco anos diante do Corinthians no Brasileirão

Tricolor chega para o Majestoso embalado por nove jogos de invencibilidade no clássico, mas com muitos desfalques

A derrota mais recente para o Timão no Brasileirão aconteceu em 13 de dezembro de 2020, quando as equipes ainda lidavam com o calendário impactado pela pandemia. Naquela oportunidade, Otero marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 em Itaquera, pela 25ª rodada.

O São Paulo visita o Corinthians nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, carregando um retrospecto expressivo no Majestoso pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, já se vão quase cinco anos desde a última vez em que o Tricolor saiu derrotado pelo rival na principal competição do país. Uma marca que o elenco pretende usar como combustível no clássico na Neo Química Arena.

De lá para cá, o São Paulo construiu uma sequência de respeito. Afinal, são nove encontros sem revés, com quatro triunfos tricolores e cinco empates. No período, o sistema ofensivo marcou 13 gols, enquanto a defesa sofreu apenas sete.

O primeiro turno deste ano reforçou o bom momento são-paulino contra o maior rival. Em atuação sólida no Morumbis, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu por 2 a 0, com dois gols de Luciano, mantendo a superioridade recente no duelo.

Apesar dos números favoráveis, atuar fora de casa ainda é um desafio não superado. Todas as partidas disputadas na Neo Química Arena nesse intervalo terminaram empatadas, o que acrescenta um ingrediente extra ao confronto desta quinta.

São Paulo com muitos desfalques para o clássico

Contudo, a missão não será fácil. Isso porque o técnico Hernán Crespo tem 12 desfalques para o Majestoso. Lucas Moura ainda vai passar por uma reavaliação para saber se terá condições. Entretanto, o Tricolor deve ter quatro jogadores da base para o clássico. O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Paulinho. Além disso, o clube aguarda o retorno dos convocados Bobadilla, Tapia e Ferraresi.