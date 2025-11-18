Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

São Paulo tenta manter tabu de cinco anos diante do Corinthians no Brasileirão

Tricolor chega para o Majestoso embalado por nove jogos de invencibilidade no clássico, mas com muitos desfalques
O São Paulo visita o Corinthians nesta quinta-feira (20/11), às 19h30, carregando um retrospecto expressivo no Majestoso pelo Campeonato Brasileiro. Afinal, já se vão quase cinco anos desde a última vez em que o Tricolor saiu derrotado pelo rival na principal competição do país. Uma marca que o elenco pretende usar como combustível no clássico na Neo Química Arena.

A derrota mais recente para o Timão no Brasileirão aconteceu em 13 de dezembro de 2020, quando as equipes ainda lidavam com o calendário impactado pela pandemia. Naquela oportunidade, Otero marcou o único gol da vitória corintiana por 1 a 0 em Itaquera, pela 25ª rodada.

De lá para cá, o São Paulo construiu uma sequência de respeito. Afinal, são nove encontros sem revés, com quatro triunfos tricolores e cinco empates. No período, o sistema ofensivo marcou 13 gols, enquanto a defesa sofreu apenas sete.

O primeiro turno deste ano reforçou o bom momento são-paulino contra o maior rival. Em atuação sólida no Morumbis, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu por 2 a 0, com dois gols de Luciano, mantendo a superioridade recente no duelo.

Apesar dos números favoráveis, atuar fora de casa ainda é um desafio não superado. Todas as partidas disputadas na Neo Química Arena nesse intervalo terminaram empatadas, o que acrescenta um ingrediente extra ao confronto desta quinta.

São Paulo com muitos desfalques para o clássico

Contudo, a missão não será fácil. Isso porque o técnico Hernán Crespo tem 12 desfalques para o Majestoso. Lucas Moura ainda vai passar por uma reavaliação para saber se terá condições. Entretanto, o Tricolor deve ter quatro jogadores da base para o clássico. O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucca e Paulinho. Além disso, o clube aguarda o retorno dos convocados Bobadilla, Tapia e Ferraresi.

