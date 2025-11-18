São Paulo estuda possibilidade de ter trio de convocados no Majestoso

Com 12 baixas por lesão, Tricolor monitora logística de Ferraresi, Bobadilla e Tapia, que voltam ao Brasil às vésperas do clássico / Crédito: Jogada 10

Com uma lista de desfalques que já ultrapassa a casa dos dez jogadores, o São Paulo se prepara para o clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20/8), às 19h30s, pressionado pela falta de opções. Além disso, torce pelo retorno de três atletas que estão servindo suas seleções na Data Fifa: Ferraresi, Bobadilla e Tapia. O zagueiro venezuelano será o primeiro a desembarcar em território brasileiro. Ferraresi, que atuou como titular e capitão na vitória da Venezuela sobre a Austrália na última sexta-feira, nos Estados Unidos, tem chegada prevista para a noite desta quarta-feira (19/11). Antes de se apresentar ao São Paulo, ele ainda cumpre mais um compromisso internacional nesta terça (18/11), às 22h30, diante do Canadá, também na América do Norte.

A situação é mais delicada para Tapia e Bobadilla, que só retornam ao país no próprio dia da partida. Tapia está em uma das viagens mais longas entre os convocados, defendendo a seleção chilena na Rússia. No último sábado, o atacante marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 dos chilenos sobre os donos da casa. Ele entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 14h, contra o Peru. Bobadilla, por sua vez, permanece nos Estados Unidos com a seleção paraguaia. Titular na derrota por 2 a 1 para os EUA, o meio-campista teve atuação completa nos 90 minutos e volta a jogar nesta quarta, às 22h30, contra o México. Os três são peças importantes em suas seleções e iniciaram seus respectivos compromissos como titulares. Ferraresi e Bobadilla, inclusive, completaram as partidas sem substituição, enquanto Tapia deixou o campo aos 15 minutos da etapa final. Retorno não garantem convocados do São Paulo no clássico O histórico recente serve de alerta ao São Paulo. Na Data Fifa anterior, Bobadilla só chegou ao Brasil no dia do confronto contra o Grêmio, após atuar cerca de 48 horas antes pelo Paraguai. Ele acabou não entrando em campo devido ao desgaste. Naquela ocasião, o cenário era um pouco mais favorável para Tapia e Ferraresi. Afinal, tanto Chile quanto Venezuela haviam jogado apenas uma vez, seis dias antes da rodada do Brasileirão, o que permitiu que ambos estivessem fisicamente aptos.