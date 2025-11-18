São Paulo estuda possibilidade de ter trio de convocados no Majestoso

São Paulo estuda possibilidade de ter trio de convocados no MajestosoCom 12 baixas por lesão, Tricolor monitora logística de Ferraresi, Bobadilla e Tapia, que voltam ao Brasil às vésperas do clássico
Com uma lista de desfalques que já ultrapassa a casa dos dez jogadores, o São Paulo se prepara para o clássico contra o Corinthians, nesta quinta-feira (20/8), às 19h30s, pressionado pela falta de opções. Além disso, torce pelo retorno de três atletas que estão servindo suas seleções na Data Fifa: Ferraresi, Bobadilla e Tapia.
O zagueiro venezuelano será o primeiro a desembarcar em território brasileiro. Ferraresi, que atuou como titular e capitão na vitória da Venezuela sobre a Austrália na última sexta-feira, nos Estados Unidos, tem chegada prevista para a noite desta quarta-feira (19/11). Antes de se apresentar ao São Paulo, ele ainda cumpre mais um compromisso internacional nesta terça (18/11), às 22h30, diante do Canadá, também na América do Norte.
A situação é mais delicada para Tapia e Bobadilla, que só retornam ao país no próprio dia da partida. Tapia está em uma das viagens mais longas entre os convocados, defendendo a seleção chilena na Rússia. No último sábado, o atacante marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 dos chilenos sobre os donos da casa. Ele entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 14h, contra o Peru.
Bobadilla, por sua vez, permanece nos Estados Unidos com a seleção paraguaia. Titular na derrota por 2 a 1 para os EUA, o meio-campista teve atuação completa nos 90 minutos e volta a jogar nesta quarta, às 22h30, contra o México.
Os três são peças importantes em suas seleções e iniciaram seus respectivos compromissos como titulares. Ferraresi e Bobadilla, inclusive, completaram as partidas sem substituição, enquanto Tapia deixou o campo aos 15 minutos da etapa final.
Retorno não garantem convocados do São Paulo no clássico
O histórico recente serve de alerta ao São Paulo. Na Data Fifa anterior, Bobadilla só chegou ao Brasil no dia do confronto contra o Grêmio, após atuar cerca de 48 horas antes pelo Paraguai. Ele acabou não entrando em campo devido ao desgaste. Naquela ocasião, o cenário era um pouco mais favorável para Tapia e Ferraresi. Afinal, tanto Chile quanto Venezuela haviam jogado apenas uma vez, seis dias antes da rodada do Brasileirão, o que permitiu que ambos estivessem fisicamente aptos.
Assim, diante de um calendário mais apertado, longas viagens internacionais e um departamento médico lotado, a presença dos três convocados no clássico se torna uma das principais dúvidas do técnico Hernán Crespo.
Aliás, por conta do pouco número de opções, quatro jogadores das categorias de base devem completar a lista de relacionados de Crespo. O lateral-esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Paulinho e Lucca realizaram trabalhos com os profissionais e podem atuar no clássico.