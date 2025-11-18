Santos x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Santos x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragemPeixe tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, enquanto o Leão do Interior tenta se garantir na próxima edição da Libertadores
Em situações distintas na tabela, Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe conseguiu deixar a zona de rebaixamento após bater o Palmeiras, mas ainda vê o fantasma do Z4 próximo e assustando. Por outro lado, o Leão do Interior segue sendo a grande surpresa da competição e está na quarta colocação e muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.
Onde assistir
A partida terá transmissão da TV Globo e do Premiere
Como chega o Santos
O Santos chega com moral para o confronto após vencer o clássico contra o Palmeiras em jogo atrasado. Jogando em casa, o time da Baixada bateu o rival por 1 a 0, com gol de Benjamín Rollheiser já nos acréscimos, e aumentou o ânimo da equipe. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento e respirou na luta pela permanência na elite. Agora, ocupa a 16ª colocação com 36 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.
Além disso, o Peixe tem praticamente todos os jogadores à disposição para o desafio deste meio de semana. Luan Peres, desfalque na vitória sobre o Palmeiras, deve voltar a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Assim, o único desfalque deve ficar por conta do zagueiro Alexis Duarte, que foi convocado pelo Paraguai e está participando da Data Fifa.
Como chega o Mirassol
Já o Mirassol, diferentemente do seu adversário, não teve compromissos durante a Data Fifa e pôde aproveitar o tempo “livre”. O último jogo do time do interior foi também uma vitória sobre o Palmeiras: 2 a 1 jogando em casa. Diante disso, o Leão Caipira se firmou ainda mais no G4 do Brasileirão e está próximo de confirmar a vaga direta na Libertadores de 2026. Atualmente, a equipe está na quarta posição e soma 59 pontos, seis de vantagem para o Bahia, quinto colocado.
Aliás, o Mirassol não tem novos desfalques para o compromisso no litoral de São Paulo. Daniel Borges, suspenso na última rodada, volta à lista de opções do técnico Rafael Guanaes e disputa posições com Lucas Ramon. A baixa certa na equipe é Edson Carioca, entregue ao DM e fora da temporada.
SANTOS X MIRASSOL
34° rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Data e hora: 19/11/2025, às 21h30 (horário de Brasília)
SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Adonis Frías e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Zé Rafael; Barreal, Guilherme e Neymar. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
MIRASSOL: Walter; Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Gabriel e Danielzinho; Alesson, Negueba e Cristian (Chico da Costa). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Auxiliares: Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)
VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)
