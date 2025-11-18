Santos x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Peixe tenta se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, enquanto o Leão do Interior tenta se garantir na próxima edição da Libertadores

Em situações distintas na tabela, Santos e Mirassol se enfrentam nesta quarta-feira (19/11), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe conseguiu deixar a zona de rebaixamento após bater o Palmeiras, mas ainda vê o fantasma do Z4 próximo e assustando. Por outro lado, o Leão do Interior segue sendo a grande surpresa da competição e está na quarta colocação e muito perto de garantir uma vaga na próxima edição da Libertadores.

Como chega o Santos

O Santos chega com moral para o confronto após vencer o clássico contra o Palmeiras em jogo atrasado. Jogando em casa, o time da Baixada bateu o rival por 1 a 0, com gol de Benjamín Rollheiser já nos acréscimos, e aumentou o ânimo da equipe. Com o resultado, o Peixe deixou a zona de rebaixamento e respirou na luta pela permanência na elite. Agora, ocupa a 16ª colocação com 36 pontos, um a mais que o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

Além disso, o Peixe tem praticamente todos os jogadores à disposição para o desafio deste meio de semana. Luan Peres, desfalque na vitória sobre o Palmeiras, deve voltar a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Assim, o único desfalque deve ficar por conta do zagueiro Alexis Duarte, que foi convocado pelo Paraguai e está participando da Data Fifa.

Como chega o Mirassol

Já o Mirassol, diferentemente do seu adversário, não teve compromissos durante a Data Fifa e pôde aproveitar o tempo “livre”. O último jogo do time do interior foi também uma vitória sobre o Palmeiras: 2 a 1 jogando em casa. Diante disso, o Leão Caipira se firmou ainda mais no G4 do Brasileirão e está próximo de confirmar a vaga direta na Libertadores de 2026. Atualmente, a equipe está na quarta posição e soma 59 pontos, seis de vantagem para o Bahia, quinto colocado.

Aliás, o Mirassol não tem novos desfalques para o compromisso no litoral de São Paulo. Daniel Borges, suspenso na última rodada, volta à lista de opções do técnico Rafael Guanaes e disputa posições com Lucas Ramon. A baixa certa na equipe é Edson Carioca, entregue ao DM e fora da temporada.