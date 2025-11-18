Santos liga alerta por suspensões e entra na reta final com 11 jogadores pendurados

Neymar, Brazão e outros titulares vivem risco constante nas últimas cinco rodadas do Brasileirão, onde o Peixe luta contra o descenso / Crédito: Jogada 10

O Santos chega ao momento decisivo do Campeonato Brasileiro preocupado com o número elevado de jogadores pendurados. Ao todo, 11 atletas correm risco de suspensão imediata, seis deles titulares nas mãos do técnico Juan Pablo Vojvoda. O cenário acende um alerta, sobretudo após uma sequência recente de rodadas marcada por desfalques provocados por acúmulo de cartões. A vitória sobre o Palmeiras, no último sábado (15/11), foi a primeira em seis jogos sem que Vojvoda precisasse lidar com ausências causadas por suspensões. Antes disso, o treinador perdeu nomes importantes rodada após rodada. Tiquinho Soares ficou fora do clássico contra o Corinthians, enquanto João Schmidt não jogou contra o Vitória. Além disso, Zé Rafael desfalcou o time diante do Botafogo, Souza ficou fora do duelo diante do Fortaleza, Luan Peres não atuou contra o Palmeiras e Mayke foi ausência diante do Flamengo.

Peças chaves do Santos geram preocupação na comissão técnica Entre os pendurados, o principal foco está sobre Neymar. O camisa 10 tem colecionado cartões por reclamação e protagonizado atritos frequentes com a arbitragem. No entanto, após o episódio diante do Flamengo, o astro adotou postura bem mais controlada na vitória sobre o Palmeiras, algo celebrado internamente. Outra preocupação envolve Gabriel Brazão. Dono da única presença garantida nas 33 rodadas disputadas até aqui, o goleiro está pendurado desde o duelo contra o Botafogo. Seu substituto imediato, Diógenes, entrou em campo apenas uma vez na temporada, no empate com o Atlético-MG, o que torna qualquer suspensão ainda mais sensível. Zé Rafael, peça-chave no meio-campo, também volta a figurar na lista de riscos. Após cumprir suspensão diante do Botafogo, o meia recebeu cartões nos dois clássicos contra o Palmeiras e chega às últimas rodadas pendurado mais uma vez. Artilheiro do Santos no campeonato, Barreal também entra na reta final com o alerta ligado. Autor de oito gols, o atacante carrega um cartão desde o clássico contra o Corinthians, mas conseguiu passar seis jogos sem novas punições.

Setor defensivo também liga alerta Ainda no setor defensivo, Zé Ivaldo, titular nas últimas três partidas e agora peça importante do sistema de Vojvoda, também aparece na relação. Ele vive seu melhor momento desde que chegou ao clube e recentemente atingiu as metas previstas para obrigar a compra definitiva pelo Peixe. Igor Vinícius, atualmente dono da lateral direita, está pendurado desde a 27ª rodada, quando levou cartão contra o Ceará. Desde então, tem evitado advertências enquanto mantém a disputa vencida com Mayke pela posição. Entre os jogadores que não são titulares absolutos, mas participam ativamente da rotação, outros três argentinos aparecem na lista. Escobar, Frías e Lautaro Díaz. A relação de pendurados ainda conta com João Basso e Luisão, zagueiros que perderam espaço com a chegada de Vojvoda.