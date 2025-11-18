Santos busca engatar sequência na Vila que não alcança desde o Paulistão

Peixe tenta vencer dois jogos seguidos em casa pela primeira vez desde o Estadual e busca embalar no Brasileirão após deixar o Z4

A última vez que o Alvinegro conseguiu tal façanha foi no Campeonato Paulista, quando embalou três resultados positivos na Vila. O Santos ganhou de 3 a 1 sobre o Água Santa, 3 a 0 diante do Noroeste e 2 a 0 contra o RB Bragantino, este último válido pelas quartas de final.

O Santos volta a campo nesta quarta-feira (19/11), às 21h30, para encarar o Mirassol na Vila Belmiro, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo traz ao Peixe a chance de seguir respirando longe da zona de rebaixamento. Mas também de resgatar um hábito perdido desde o estadual: emendar vitórias consecutivas como mandante.

Desde então, o desempenho em casa tem sido irregular. Na temporada, o time soma 11 vitórias, sete empates e seis derrotas na Vila Belmiro, com 33 gols marcados e 25 sofridos. Números que explicam a dificuldade em transformar seu estádio em uma fortaleza ao longo do ano.

O Santos também tenta repetir uma sequência positiva dentro do Brasileirão. A última vez que venceu dois jogos seguidos na competição foi em agosto, quando superou o Juventude por 3 a 1, em casa, e o Cruzeiro por 2 a 1, fora.

O triunfo no clássico contra o Palmeiras, no último sábado (15/11), trouxe alívio imediato. A vitória levou o Santos a 36 pontos e colocou o time de Juan Pablo Vojvoda na 16ª colocação. Além disso, ultrapassou o Vitória, deixando momentaneamente a zona da degola.

Agora, diante de um Mirassol que faz excelente campanha, o Peixe busca transformar a Vila em aliada novamente. Assim, abrir mais vantagem do Vitória e afastar o fantasma do Z4.