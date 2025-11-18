River Plate tenta a contratação de atacante do Zenit

Tamanho é o interesse riverista que os primeiros contatos entre diretoria, staff do atleta e clube russo já aconteceram extraoficialmente. A ideia inicial é de oferta por empréstimo, não havendo limitação de estabelecer cláusula com opção ou mesmo obrigação de compra.

Para a próxima janela de transferências, o River Plate busca aumentar seu poder ofensivo onde um nome pretendido é do atacante argentino Luciano Gondou, do Zenit. A informação é do portal ‘TyC Sports’.

Por parte de Gondou, o atleta de 24 anos se agradou com a possibilidade de retornar ao clube que defendeu apenas nas categorias de base. Ainda mais pelo fato de que, na temporada 2025/2026, ele perdeu espaço entre os titulares do técnico Sergei Semak.

Outro ponto que colabora para a negociação avançar é o panorama dos atuais centroavantes do plantel de Marcelo Gallardo. Enquanto Borja deve deixar o plantel após a forte baixa técnica, Colidio é visto como nome de grande potencial de negociação. A saber, o Flamengo seria um suposto interessado em seus serviços para viabilizar transação que poderia incluir um velho conhecido do Millonario: Nicolás de la Cruz.

Entretanto, não são apenas de notícias boas que se formam a informação. Isso porque, até o momento, o Zenit não se pronunciou nem a favor nem de maneira contrária a proposta de empréstimo. Ou seja, apesar de certo otimismo que alimenta a diretoria do River, o assunto está em compasso de espera.



