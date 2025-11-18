Real Madrid avalia empréstimo de Gonzalo García

Com pouco espaço no ataque após a chegada de Mbappé, jovem destaque do Mundial de Clubes desperta interesse de clubes ingleses para janeiro

Gonzalo García, atacante de 21 anos e presença constante na seleção espanhola sub-21, começa a ganhar espaço no mercado. Isso porque o Real Madrid avalia a possibilidade de liberá-lo por empréstimo em janeiro, já que Mbappé domina a posição de centroavante no elenco principal.

García chamou atenção no verão passado, quando Xabi Alonso o levou para o Mundial de Clubes após uma excelente temporada pelo Time B. No torneio, acabou sendo o grande nome da equipe com quatro gols, uma assistência e convenceu a diretoria a estender seu contrato até 2030.

O jovem diz viver um sonho por estar no elenco profissional do clube que torce desde criança. Durante a passagem pela seleção sub-21, ele comentou que a disputa por espaço é natural.

“Aqui sempre estarão os melhores. Cresci no Real Madrid e estar no time principal é algo que sempre quis”, disse.

Mesmo assim, o cenário interno não é tão simples. Embora tenha sido mantido no grupo, a competição no ataque reduziu bastante seu tempo em campo. Assim, ele soma apenas 107 minutos distribuídos em nove partidas na temporada. Por isso, segundo a imprensa inglesa, a direção merengue entende que um empréstimo poderia acelerar sua evolução, oferecendo mais ritmo e responsabilidade em outro clube.