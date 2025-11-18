Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid avalia empréstimo de Gonzalo García

Com pouco espaço no ataque após a chegada de Mbappé, jovem destaque do Mundial de Clubes desperta interesse de clubes ingleses para janeiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Gonzalo García, atacante de 21 anos e presença constante na seleção espanhola sub-21, começa a ganhar espaço no mercado. Isso porque o Real Madrid avalia a possibilidade de liberá-lo por empréstimo em janeiro, já que Mbappé domina a posição de centroavante no elenco principal.

García chamou atenção no verão passado, quando Xabi Alonso o levou para o Mundial de Clubes após uma excelente temporada pelo Time B. No torneio, acabou sendo o grande nome da equipe com quatro gols, uma assistência e convenceu a diretoria a estender seu contrato até 2030.

O jovem diz viver um sonho por estar no elenco profissional do clube que torce desde criança. Durante a passagem pela seleção sub-21, ele comentou que a disputa por espaço é natural.

“Aqui sempre estarão os melhores. Cresci no Real Madrid e estar no time principal é algo que sempre quis”, disse.

Mesmo assim, o cenário interno não é tão simples. Embora tenha sido mantido no grupo, a competição no ataque reduziu bastante seu tempo em campo. Assim, ele soma apenas 107 minutos distribuídos em nove partidas na temporada. Por isso, segundo a imprensa inglesa, a direção merengue entende que um empréstimo poderia acelerar sua evolução, oferecendo mais ritmo e responsabilidade em outro clube.

Brighton, Leeds e Sunderland monitoram a situação e veem a chance de contratá-lo por empréstimo como uma boa oportunidade. Porém, nenhum deles apresentou proposta oficial até agora e todos aguardam os próximos passos do Real Madrid, especialmente em relação ao espaço que o atacante terá nos próximos meses.

Futebol Internacional

