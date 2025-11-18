Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no Barcelona

Brasileiro participa de parte das atividades e pode retornar após a Data Fifa; Pedri segue tratamento individual / Crédito: Jogada 10

O elenco do Barcelona voltou aos treinos nesta terça-feira (18), e a principal novidade foi o avanço de Raphinha na recuperação. Mesmo sem os jogadores que estão servindo suas seleções, Hansi Flick pôde contar com o atacante brasileiro em parte das atividades, um passo importante depois da lesão no bíceps femoral da coxa direita sofrida no fim de setembro. LEIA MAIS: Lamine Yamal vira alvo de nova polêmica após ser visto em boate em Barcelona