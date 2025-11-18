Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no Barcelona

Raphinha avança na recuperação e volta aos treinos no BarcelonaBrasileiro participa de parte das atividades e pode retornar após a Data Fifa; Pedri segue tratamento individual
O elenco do Barcelona voltou aos treinos nesta terça-feira (18), e a principal novidade foi o avanço de Raphinha na recuperação. Mesmo sem os jogadores que estão servindo suas seleções, Hansi Flick pôde contar com o atacante brasileiro em parte das atividades, um passo importante depois da lesão no bíceps femoral da coxa direita sofrida no fim de setembro.
Raphinha chegou a ter chances de jogar o último clássico contra o Real Madrid, mas um incômodo nos treinos daquela semana fez o departamento médico adiar seu retorno. Agora, reintegrado parcialmente ao grupo, ele ainda terá mais três sessões para mostrar que está pronto para enfrentar o Athletic Bilbao após a Data Fifa.
Enquanto isso, Pedri segue trabalhando separado. O meio-campista continua o tratamento da ruptura no bíceps femoral da perna esquerda, sofrida na partida contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu.
