Ramon saca Bruno Henrique e experimenta Bruno Tabata no Internacional

Vitinho e Ricardo Mathias permanecem entre os titulares no Colorado, mas ainda há indefinição em relação ao uso de Borré e Carbonero / Crédito: Jogada 10

Após experimento nas últimas atividades de preparação do Internacional com a adição do meio-campista Bruno Henrique, o técnico Ramón Díaz decidiu fazer novos testes. O argentino utilizou um esquema com dois volantes e dois atacantes, além da entrada de Bruno Tabata na vaga do camisa 8. No setor ofensivo. Ricardo Mathias e Vitinho seguiram na equipe inicial nos lugares de Borré e Carbonero, respectivamente. Entretanto, permanece a dúvida na escalação. A preservação de um deles ou dos dois ocorrerá somente após avaliação de suas condições físicas.

O Colorado preparou uma logística específica na tentativa de acelerar os retornos de Borré e Carbonero. Afinal, eles estão a serviço da Colômbia para amistosos nos Estados Unidos durante a Data Fifa. Inclusive, eles podem entrar em campo na partida amigável contra a Austrália, que ocorre nesta terça-feira (18), em Nova Iorque. Desta forma, a expectativa é de que a chegada em Fortaleza ocorra na madrugada de quarta para quinta-feira (20). Possível alteração tática no Internacional Mesmo com a experiência envolvendo Bruno Tabata, o comandante não descartou usar Bruno Henrique entre os titulares. Assim, independente de qual das opções ele privilegiar, haveria uma nova modificação tática. Afinal, no empate com o Bahia por 2 a 2, Ramón Díaz preferiu iniciar a partida com três atacantes. Já para o duelo contra o Ceará, o treinador esboça uma equipe com quatro meio-campistas. Uma formação com três zagueiros permanece como alternativa para o técnico, que experimentou outras possibilidades no treinamento da última segunda-feira (17).