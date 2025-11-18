Promotor solicita que MP avalie possibilidade de intervenção judicial no Corinthians

Promotor solicita que MP avalie possibilidade de intervenção judicial no CorinthiansDocumento lista 25 motivos que justificam inquérito ou ação cívil pública por conta de problemas dentro do clube
O promotor Cassio Conserino, que atua nas investigações sobre mau uso de cartão corporativo no Corinthians, enviou uma representação à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social em que sugere uma intervenção judicial no clube.
No documento, que possui 55 páginas, Conserino lista 25 motivos que justificam a instauração do inquérito ou de uma ação civil pública. Por atuar na esfera criminal, o promotor não tem competência para determinar a intervenção. O pedido, ainda sigiloso, está sob análise.
A representação cita casos recentes que estão sendo investigados dentro do Corinthians. Entre eles está o uso indevido do cartão corporativo que levou à denúncia o ex-presidente Andrés Sanchez. Além deste, também consta o desvio de materiais esportivos do clube e até a suspeita de infiltração criminosa no Timão. Até mesmo o transfer ban recebido pelo Alvinegro está entre os motivos citados pelo promotor.
O Corinthians não quis se pronunciar sobre o assunto.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.