Promotor solicita que MP avalie possibilidade de intervenção judicial no Corinthians

Documento lista 25 motivos que justificam inquérito ou ação cívil pública por conta de problemas dentro do clube / Crédito: Jogada 10

O promotor Cassio Conserino, que atua nas investigações sobre mau uso de cartão corporativo no Corinthians, enviou uma representação à Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social em que sugere uma intervenção judicial no clube. No documento, que possui 55 páginas, Conserino lista 25 motivos que justificam a instauração do inquérito ou de uma ação civil pública. Por atuar na esfera criminal, o promotor não tem competência para determinar a intervenção. O pedido, ainda sigiloso, está sob análise.