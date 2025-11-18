Presidente do Barcelona se defende das críticas sobre o preço dos ingressos do Camp Nou

Joan Laporta argumenta que reinauguração será parcial, com carga reduzida, no confronto com o Athletic Bilbao, pela La Liga

O Barcelona anunciou a inauguração do Camp Nou para o próximo sábado (22), às 12h15 (de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela La Liga. Apesar dos torcedores terem celebrado o retorno do estádio do clube catalão, os valores dos ingressos causaram indignação.

Dessa forma, o bilhete mais barato, para quem assiste ao jogo atrás dos gols, sairá por 199 euros (R$ 1232,20). A arquibancada de primeira categoria custa 589 euros (R$ 3647) e os camarotes podem chegar até 1000 euros (R$ 6191,96). Após as críticas, o presidente dos culés, Joan Laporta, defendeu-se e argumentou que o jogo será realizado com capacidade reduzida.