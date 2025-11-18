Presidente do Atlético-GO critica jovens da base: “Cigana os enganou”

“Na base, infelizmente, tem uns jogadores que têm que mudar de profissão, né? Tinha que estudar, fazer outras coisas, porque a cigana os enganou. Eu vi uns jogos do sub-20, pelo amor de Deus. Não tem cabimento. E não é só o Atlético-GO. A gente tenta, busca, troca comissão toda hora. Infelizmente, o futebol brasileiro está numa descendente. Não está conseguindo revelar”, declarou o mandatário.

O clima no Atlético-GO não é dos melhores. O presidente Adson Batista criticou as categorias de base do clube nesta temporada. O dirigente abriu o jogo e afirmou que alguns jogadores deveriam “mudar de profissão” e que a “cigana os enganou”. Assim, vale destacar que os goianos foram mal nas competições sub-17 e sub-20.

Um dos poucos destaques do time profissional nesta temporada, o jovem Yuri, de 19 anos, também entrou nas críticas do presidente. Aliás, o jogador marcou um gol no clássico diante do Vila Nova, pela Série B. No entanto, Adson Batista disse que o garoto jogou a última rodada da segunda divisão diante do Operário-PR com “preguiça”.

“Mesmo o Yuri, que tem potencial, hoje está meio que com uma preguiça danada. Vou ter que mandar fazer uns exames nele para ver se está tudo normal porque ele é um menino bom, a gente conversa com ele, ele absorve, mas está num ritmo igual a alguns jogadores, “correndo na praia”. Não está com aquela fome. Isso é fundamental para que a gente o faça mudar de patamar, porque potencial ele tem

Atlético-GO terminou na lanterna no Brasileiro Sub-17 e Sub-20

No Campeonato Brasileiro Sub-17, o Atlético terminou a competição sem vencer nem sequer um jogo. No total, foram quatro empates e 15 derrotas em 19 partidas. O Dragão fez apenas 14 gols e sofreu incríveis 68, com um saldo negativo de 54.

No Brasileirão Sub-20, o Atlético-GO conquistou duas vitórias, quatro empates e 13 derrotas. Nos dois torneios, terminou na lanterna.