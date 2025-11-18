Pouco utilizado, Fuentes deve deixar o Fluminense em 2026

Pouco utilizado, Fuentes deve deixar o Fluminense em 2026Lateral-esquerdo chegou ao Tricolor das Laranjeiras em setembro de 2024, mas perdeu espaço com a chegada de Luis Zubeldía
O Fluminense já começa a traçar planos para o elenco em 2026. Como já esperado, determinados jogadores devem deixar o Tricolor das Laranjeiras. E um deles é o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que foi contratado pelo clube em setembro de 2024, mas não teve tantas oportunidades em campo. A informação é da “Central Fluminense”.
A diretoria tricolor pretende negociar Gabriel Fuentes em definitivo no início do próximo ano. Caso o clube não consiga, um empréstimo não está descartado. Entretanto, a preferência é negociar o atleta. O Flu, aliás, desembolsou US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões) por 60% de seus direitos econômicos junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia.
Com o técnico Luis Zubeldía, o colombiano atuou em apenas dois jogos. Além disso, a comissão técnica optou por não relacionar o lateral para as partidas contra Cruzeiro e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o treinador argentino já informou que vem testando Lavega na lateral esquerda, o que pode abrir espaço para o uruguaio na próxima temporada.
Com a camisa do Fluminense, Gabriel Fuentes disputou 33 partidas. Embora não tenha marcado gols, o colombiano contribuiu com cinco assistências. O lateral iniciou a temporada de 2025 como titular e chegou a se destacar, mas perdeu espaço para Renê.
