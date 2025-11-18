Pouco utilizado, Fuentes deve deixar o Fluminense em 2026

Lateral-esquerdo chegou ao Tricolor das Laranjeiras em setembro de 2024, mas perdeu espaço com a chegada de Luis Zubeldía

O Fluminense já começa a traçar planos para o elenco em 2026. Como já esperado, determinados jogadores devem deixar o Tricolor das Laranjeiras. E um deles é o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, que foi contratado pelo clube em setembro de 2024, mas não teve tantas oportunidades em campo. A informação é da “Central Fluminense”.

A diretoria tricolor pretende negociar Gabriel Fuentes em definitivo no início do próximo ano. Caso o clube não consiga, um empréstimo não está descartado. Entretanto, a preferência é negociar o atleta. O Flu, aliás, desembolsou US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões) por 60% de seus direitos econômicos junto ao Junior Barranquilla, da Colômbia.