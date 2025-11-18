Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Piquerez, Gustavo Gómez e auxiliar do Palmeiras serão julgados pelo STJD

Piquerez, Gustavo Gómez e auxiliar do Palmeiras serão julgados pelo STJD

Data foi marcada pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Veja possíveis punições ao trio
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Piquerez e o auxiliar técnico João Martins serão julgados na próxima segunda-feira (24) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Dessa forma, eles correm o risco de desfalcar o Palmeiras na reta final do Brasileirão.

O trio pode pegar até seis jogos de punição. Quando houver o julgamento, faltarão apenas três rodadas para o fim da competição. Os episódios ocorreram na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, no dia 19 de outubro.

Gustavo Gómez não recebeu cartão do árbitro. Porém, acabou denunciado pelas declarações dadas em entrevista após a partida diante do Rubro-Negro. Na denúncia, a procuradoria diz o seguinte:

“Gómez afirmou que Sampaio é ‘um dos mais soberbos do futebol mundial’ e sugeriu que o árbitro ‘tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras’. Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria ‘fechado o microfone para falar besteira para mim’.

Dessa maneira, o zagueiro foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código, com pena de um a seis jogos de suspensão.

Aliás, neste mesmo artigo, o STJD denunciou o auxiliar técnico João Martins, do Palmeiras, expulso por ofensas ao árbitro.

Já Piquerez entrou no artigo 243-F, que fala sobre “ofender alguém em sua honra, por fato relacionado diretamente ao desporto”. A punição vai de um a seis jogos. O lateral uruguaio recebeu cartão vermelho após o apito final do árbitro Wilton Pereira Sampaio, ao dizer que “você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Palmeiras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar