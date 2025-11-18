Piquerez, Gustavo Gómez e auxiliar do Palmeiras serão julgados pelo STJD

Data foi marcada pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Veja possíveis punições ao trio / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gustavo Gómez, o lateral-esquerdo Piquerez e o auxiliar técnico João Martins serão julgados na próxima segunda-feira (24) pela 1ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Dessa forma, eles correm o risco de desfalcar o Palmeiras na reta final do Brasileirão. O trio pode pegar até seis jogos de punição. Quando houver o julgamento, faltarão apenas três rodadas para o fim da competição. Os episódios ocorreram na derrota por 3 a 2 para o Flamengo, no Maracanã, no dia 19 de outubro.

Gustavo Gómez não recebeu cartão do árbitro. Porém, acabou denunciado pelas declarações dadas em entrevista após a partida diante do Rubro-Negro. Na denúncia, a procuradoria diz o seguinte: “Gómez afirmou que Sampaio é ‘um dos mais soberbos do futebol mundial’ e sugeriu que o árbitro ‘tem alguma coisa contra o Palmeiras, com o sucesso do Palmeiras’. Além disso, o jogador mencionou que o árbitro teria ‘fechado o microfone para falar besteira para mim’. Dessa maneira, o zagueiro foi enquadrado no artigo 258 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva), por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras do Código, com pena de um a seis jogos de suspensão. Aliás, neste mesmo artigo, o STJD denunciou o auxiliar técnico João Martins, do Palmeiras, expulso por ofensas ao árbitro.