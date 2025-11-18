Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Patrocinadora máster repete atraso de pagamento ao Internacional

Patrocinadora máster repete atraso de pagamento ao Internacional

Principal parceira do Colorado deveria cumprir acordo e pagar R$ 4 milhões até semana passada, mas alega problemas com fluxo de caixa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Internacional voltou a sofrer, dessa vez em novembro, com atraso de pagamentos da Alfa, sua patrocinadora máster. A casa de apostas deveria depositar R$ 4 milhões até o dia 10 deste mês. No entanto, não conseguiu cumprir com o acordo contratual. O cenário incômodo vem sendo recorrente com a principal parceira nesta temporada.

Frequentemente nos últimos meses, a empresa não remunerou o Colorado com a quantia que se precisa depositar mensalmente pela parceria. A justificativa da Alfa é que está com problemas de fluxos de caixa.

Apesar do cenário adverso, a casa de apostas normalizou o cronograma de remunerações. No começo de fevereiro, o Inter acertou o patrocínio com a companhia e a princípio será vigente por três anos.

Contudo, o contexto é de indefinição se o Internacional optará em manter o acordo ou decidirá rescindir unilateralmente. Por sinal, o vínculo está próximo de render R$ 50 milhões anuais ao clube.

No mês passado, integrantes da diretoria do Colorado até se reuniram com executivos da casa de apostas na tentativa de resolver o contexto adverso. O presidente Alessandro Barcellos assumiu um discurso apaziguador em relação ao problema.

“Esse contrato não teve vencimento. Agora, questão de um ou dois dias, mas a gente ainda está em conversações com a patrocinadora. É dessa forma que o Inter se relaciona com os seus parceiros e nesse sentido não vejo nenhum grande problema de estar conversando e renegociando prazos e datas, mas não tem esta informação de que não haverá o pagamento”, declarou o presidente em entrevista para a “Rádio Gaúcha”.

Internacional e Grêmio são vítimas de atraso da Alfa

O cenário incômodo não se limita ao Inter. Afinal, a casa de apostas também é a patrocinadora máster do Grêmio, seu arquirrival, e repetiu o descumprimento de repasse da quantia de patrocínio. Desta forma, com o intuito de solucionar rapidamente o imprevisto, o Imortal passou a fazer contatos com bancos para estudar ofertas de empréstimo.

Posteriormente, Celso Rigo, um dos conselheiros do clube, sensibilizou-se com o caso e ajudou financeiramente. Mesmo com o desrespeito ao acordo, a Alfa prometeu que arcará com custos adicionais do clube como juros nas negociações com instituições financeiras.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar