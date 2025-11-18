Patrocinadora máster repete atraso de pagamento ao Internacional

Principal parceira do Colorado deveria cumprir acordo e pagar R$ 4 milhÃµes atÃ© semana passada, mas alega problemas com fluxo de caixa / Crédito: Jogada 10

O Internacional voltou a sofrer, dessa vez em novembro, com atraso de pagamentos da Alfa, sua patrocinadora máster. A casa de apostas deveria depositar R$ 4 milhões até o dia 10 deste mês. No entanto, não conseguiu cumprir com o acordo contratual. O cenário incômodo vem sendo recorrente com a principal parceira nesta temporada. Frequentemente nos últimos meses, a empresa não remunerou o Colorado com a quantia que se precisa depositar mensalmente pela parceria. A justificativa da Alfa é que está com problemas de fluxos de caixa.

Apesar do cenário adverso, a casa de apostas normalizou o cronograma de remunerações. No começo de fevereiro, o Inter acertou o patrocínio com a companhia e a princípio será vigente por três anos. Contudo, o contexto é de indefinição se o Internacional optará em manter o acordo ou decidirá rescindir unilateralmente. Por sinal, o vínculo está próximo de render R$ 50 milhões anuais ao clube. No mês passado, integrantes da diretoria do Colorado até se reuniram com executivos da casa de apostas na tentativa de resolver o contexto adverso. O presidente Alessandro Barcellos assumiu um discurso apaziguador em relação ao problema. “Esse contrato não teve vencimento. Agora, questão de um ou dois dias, mas a gente ainda está em conversações com a patrocinadora. É dessa forma que o Inter se relaciona com os seus parceiros e nesse sentido não vejo nenhum grande problema de estar conversando e renegociando prazos e datas, mas não tem esta informação de que não haverá o pagamento”, declarou o presidente em entrevista para a “Rádio Gaúcha”.