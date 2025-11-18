Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Paquetá perde pênalti, e Brasil se despede de 2025 com empate com a Tunísia

Seleção de Ancelotti sai atrás, busca empate com Estêvão (também de pênalti), mas tropeça em último compromisso da temporada
O Brasil encontrou dificuldades nesta terça-feira (18/11) em seu último compromisso de 2025. Jogando na Decathlon Arena, em Lille (FRA), a Seleção ficou no 1 a 1 com a Tunísia, encerrando a temporada com um tropeço em solo europeu. Os dois gols saíram no primeiro tempo: os tunisianos saíram na frente com um belo gol do centroavante Mastouri, enquanto Estêvão – de pênalti – deixou tudo igual. Paquetá, também em penalidade, poderia ter dado a vitória à Amarelinha, mas mandou por cima do gol. Foi, dessa forma, o quarto tropeço da Seleção nos oito jogos com Carlo Ancelotti no comando.

Primeiro tempo

Mesmo em campo neutro, a torcida tunisiana era maioria, fazendo bastante barulho e utilizando sinalizadores. No entanto, a primeira boa chegada do jogo foi com a Seleção Brasileira. Casemiro tocou mal para Rodrygo, que deu sorte após erro do defensor, aos 9′. O atacante do Real Madrid chutou de esquerda, mas parou no zagueiro Talbi, que tirou praticamente em cima da linha. Estêvão, em cobrança de falta direta, obrigou Dahmen a trabalhar pouco depois, aos 11′.

Quem saiu na frente foi de fato a Tunísia, em uma das principais tônicas da etapa inicial. Afinal, os tunisianos buscavam dobras pelo lado esquerdo (lado direito brasileiro), com Hannibal Mejbri e o veloz ala Abdi causando muito trabalho a Wesley. O ex-Flamengo, aliás, levou amarelo e ainda errou, perdendo a bola no meio-campo após desatenção. No contra-ataque, o próprio Abdi deu excelente passe para Mastouri, que se livrou de Casemiro e abriu o marcador, aos 22′.

A reta final, porém, foi de pressão brasileira. Rodrygo cobrou falta no canto, e Dahmen mandou para escanteio. Após a cobrança, a bola ficou viva para o camisa 10, que de primeira, parou novamente na zaga tunisiana em nova finalização de dentro da grande área adversária. Já aos 41′, o árbitro Jérôme Brisard (FRA) foi ao VAR para analisar e confirmar pênalti por mão de Bronn. Estêvão, com muita categoria, mandou no ângulo, aos 43′, para, assim, deixar tudo igual.

Segundo tempo

Para a etapa complementar, Carlo Ancelotti promoveu duas mudanças, com as entradas de Danilo e Vitor Roque nos lugares de Wesley e Matheus Cunha, respectivamente. No entanto, o italiano perdeu Éder Militão, que sentiu dores sozinho e pediu substituição, se lamentando demais ao dar lugar a Fabrício Bruno. Paquetá e Fabinho – este, retornando após três anos – entraram nas vagas dos volantes Bruno Guimarães e Casemiro.

As inúmeras mudanças, porém, demoraram a surtir efeito. Assim, a Tunísia aproveitou o entrosamento para botar o Brasil na roda aos gritos de olé do torcedor. Mesmo com o mau momento na partida, os jogadores brasileiros ainda acreditaram na virada. Não à toa, Vini Jr roubou bola no campo de ataque, Vitor Roque brigou pela sobra e sofreu pênalti de Sassi, aos 32′. Dessa vez, Lucas Paquetá foi para a cobrança: chute por cima do gol. Dessa forma, o Brasil até seguiu na busca pela vitória até os momentos finais – incluindo bola na trave de Estêvão no último lance – com a Tunísia fazendo excelente trabalho para fechar a porta e garantir o 1 a 1 na Decathlon Arena.

Próximos passos de Brasil e Tunísia

O Brasil volta a campo somente em 2026. Será em março, quando encara as seleções da França e da Croácia, nos Estados Unidos. A CBF, no entanto, ainda não divulgou informações oficiais sobre os amistosos. A Noruega, de Haaland, é uma possível candidata para outra partida preparatória para a Copa do Mundo, prevista para junho/julho nos EUA, México e Canadá. O sorteio para o Mundial será no dia 5 de dezembro, aliás.

A Tunísia ainda tem compromissos em 2025. No dia 7 de dezembro, enfrenta o Catar em jogo pela Copa das Nações Árabes. Depois, entre os dias 23 e 30 de dezembro, encara Uganda, Nigéria e Tanzânia pelo Grupo C da Copa Africana de Nações.

BRASIL 1 x 1 TUNÍSIA

Amistoso Internacional
Data e horário: 18/11/2025 (terça-feira), às 16h30 (de Brasília)
Local: Decathlon Arena, em Lille (FRA)
Público presente: Não divulgado
Gols: Mastouri, 22’/1ºT (0-1); Estêvão, 43’/1ºT (1-1);
BRASIL: Bento; Wesley (Danilo, intervalo), Éder Militão (Fabrício Bruno, 14’/2ºT), Marquinhos e Caio Henrique; Casemiro (Fabinho, 14’/2ºT) e Bruno Guimarães (Lucas Paquetá, 14’/2ºT); Estêvão, Matheus Cunha (Vitor Roque, intervalo), Vini Jr e Rodrygo (Luiz Henrique, 34’/2ºT). Técnico: Carlo Ancelotti.
TUNÍSIA: Dahmen; Meriah, Talbi e Bronn; Valery, Sassi, Skhiri, Mejbri (Chaouat, 41’/2ºT) e Abdi (Ben Ouanes, 34’/2ºT); Saad (Achouri, 35’/2ºT) e Mastouri (Gharbi, 14’/2ºT)TécnicoSami Trabelsi.
Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)
Assistentes: Alexis Auger e Erwan Finjean (FRA)
VARAlexandre Castro (FRA)
Cartões Amarelos: Wesley (BRA); Abdi (TUN)

