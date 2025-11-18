Paquetá comenta pênalti perdida e cita “ansiedade por fazer gol”

Paquetá teve a chance de virar a partida para a Seleção, mas perdeu pênalti e o Brasil ficou no empate em 1 a 1 em amistoso com a Tunísia

O lance, após pênalti sofrido por Vitor Roque, poderia ter determinado a vitória do Brasil. Afinal, aconteceu aos 32′ do segundo tempo e, naquele momento, a Seleção era melhor na partida. Após o jogo, Paquetá comentou a cobrança desperdiçada. Em resumo, o jogador citou a “ansiedade” como responsável pela erro.

Depois de um começo de jogo ruim e de sair perdendo para a Tunísia, a Seleção Brasileira buscou o empate em 1 a 1 , nesta terça-feira (18), em amistoso, na França. O Brasil, no entanto, teve a chance de virar a partida na etapa final, mas Paquetá isolou uma cobrança de pênalti.

“Fico triste em não ter conseguido marcar e não ter ajudado a Seleção, a gente provavelmente venceria depois daquele pênalti. Estou muito habituado a fazer no meu clube, tenho grandes acertos, mas não esperei da maneira que espero. Ansiedade de fazer o gol acabou prejudicando um pouco. Vou tentar me colocar nessas circunstancias para evoluir nesse sentido para converter na próxima oportunidade e ajudar a equipe”, disse Lucas Paquetá.

Paquetá fala sobre momento na Seleção

Apesar do erro, Paquetá atingiu uma marca especial no empate com a Tunísia. Afinal, este foi o seu jogo de número 60 com a camisa da Seleção Brasileira. E o jogador comentou sobre a sua história com a camisa do Brasil e o momento do time de Carlo Ancelotti.

“Eu brinco que já são sete anos com a Seleção, trabalhando, me dedicando e me esforçando. Muitos técnicos passaram e eu continuo retornando e fazendo parte do grupo, sempre disposto a ajudar e somar. Fico muito feliz de estar trabalhando com o Ancelotti, que tem uma confiança em mim muito grande. A gente conversa bastante. A gente está cada vez mais consistente e crescendo como grupo. Vamos chegar evoluindo aos poucos, mas chegar para competir nessa Copa do Mundo”, finalizou Paquetá.