Palmeiras x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Palmeiras tenta voltar à liderança do Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira (19/11), no duelo contra o Vitória, às 19h30, no Allianz Parque, em duelo antecipado da 37° rodada da competição. A partida acontece antes por conta da participação do Verdão na final da Libertadores, no dia 29 de novembro. O Alviverde é o segundo colocado, com 68 pontos, três a menos que o Flamengo. Já o Rubro-Negro Baiano voltou para a zona de rebaixamento, após a vitória do Santos justamente contra o seu rival desta quarta. Assim, a equipe de Jair Ventura precisa buscar o triunfo fora de casa para deixar o Z4.

Como chega o Palmeiras

O Palmeiras teve um duro baque na última rodada. Afinal, perdeu o clássico com o Santos por 1 a 0, foi ultrapassado pelo Flamengo e perdeu a liderança da competição. Agora, o Verdão está a três pontos atrás do rival carioca. Além disso, também saiu derrotado para o Mirassol por 2 a 1, fora de casa e engatou dois revés consecutivos.

Após entrar em campo diante do Santos com um time bem modificado, devido às diversas baixas, Abel Ferreira terá pelo menos dois jogadores de volta: Andreas Pereira e Allan. Além disso, o treinador convive com a expectativa dos retornos de Vitor Roque, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Ramón Sosa e Gustavo Gómez. Todos estão com suas respectivas seleções nesta Data-Fifa, mas podem voltar a tempo para o embate contra o Vitória.

Como chega o Vitória

O resultado de Santos e Palmeiras também afetou o Vitória. Afinal, o Rubro-Negro Baiano voltou para a zona do rebaixamento após o triunfo do Peixe. Apesar disso, ambos estão separados por apenas um ponto na tabela. Assim, um triunfo histórico no Allianz Parque pode tirar a equipe do Z4.

Contudo, Jair Ventura segue com uma lista extensa de jogadores entregues ao departamento médico do clube. Entre eles, Lucas Arcanjo, Edu, Ismael, Jamerson e Fintelman. Além disso, Claudinho voltou a sentir dores no joelho esquerdo e deve ser mais uma baixa na equipe. Por outro lado, Fabri e Raúl Cáceres treinaram normalmente e ficarão à disposição para o confronto.