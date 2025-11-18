Palmeiras vive expectativa de ter dupla de ataque na Copa do Mundo após 52 anos

Vitor Roque e Flaco López vivem grande fase, ganham espaço em suas seleções e alimentam expectativa de representar o clube no Mundial de 2026

Vitor Roque, autor de 20 gols desde que chegou ao clube entre fevereiro e março, integra a lista de Carlo Ancelotti e pode ganhar minutos nesta terça-feira, dia 18 de novembro, no amistoso contra a Tunísia. Já Flaco López, artilheiro palmeirense no ano com 23 gols, acabou sendo chamado pela terceira vez consecutiva pela seleção argentina e figurou entre os relacionados no duelo diante de Angola.

Pela primeira vez desde 1974, o Palmeiras pode voltar a ver dois atacantes de origem sendo convocados para uma Copa do Mundo. A excelente temporada de Vitor Roque e Flaco López, protagonistas do setor ofensivo do time de Abel Ferreira, colocou ambos no radar para o Mundial de 2026.

A possibilidade de dois centroavantes alviverdes estarem na Copa é rara na história. A última dupla do clube a disputar o torneio foi formada por Leivinha e César Maluco. Ambos estavam presentes no Mundial de 1974, quando o Brasil terminou na quarta posição. Desde então, apenas dois atacantes palmeirenses defenderam suas seleções no maior palco do futebol: Jorge Mendonça (Brasil, 1978) e Miguel Borja (Colômbia, 2018).

Aliás, nas três últimas Copas, o Palmeiras teve apenas um representante por edição: Valdivia em 2014, Borja em 2018 e Weverton em 2022.

Outros nomes do Palmeiras que podem disputar a Copa

Além da dupla central, outros nomes do elenco também estão na disputa por vagas em 2026. As seleções de Ramón Sosa (Paraguai) e Facundo Torres (Uruguai) avaliam a convocação de ambos. O grupo de potenciais mundialistas inclui ainda Gustavo Gómez, Jorge Piquerez, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Andreas Pereira, reforçando o impacto internacional do elenco alviverde.

Com o Palmeiras líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, a vitrine não poderia ser melhor. Assim, o clube vive a expectativa de um feito raro que pode marcar a próxima Copa do Mundo.