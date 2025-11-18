Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras vive expectativa de ter dupla de ataque na Copa do Mundo após 52 anos

Vitor Roque e Flaco López vivem grande fase, ganham espaço em suas seleções e alimentam expectativa de representar o clube no Mundial de 2026
Pela primeira vez desde 1974, o Palmeiras pode voltar a ver dois atacantes de origem sendo convocados para uma Copa do Mundo. A excelente temporada de Vitor Roque e Flaco López, protagonistas do setor ofensivo do time de Abel Ferreira, colocou ambos no radar para o Mundial de 2026.

Vitor Roque, autor de 20 gols desde que chegou ao clube entre fevereiro e março, integra a lista de Carlo Ancelotti e pode ganhar minutos nesta terça-feira, dia 18 de novembro, no amistoso contra a Tunísia. Já Flaco López, artilheiro palmeirense no ano com 23 gols, acabou sendo chamado pela terceira vez consecutiva pela seleção argentina e figurou entre os relacionados no duelo diante de Angola.

A possibilidade de dois centroavantes alviverdes estarem na Copa é rara na história. A última dupla do clube a disputar o torneio foi formada por Leivinha e César Maluco. Ambos estavam presentes no Mundial de 1974, quando o Brasil terminou na quarta posição. Desde então, apenas dois atacantes palmeirenses defenderam suas seleções no maior palco do futebol: Jorge Mendonça (Brasil, 1978) e Miguel Borja (Colômbia, 2018).

Aliás, nas três últimas Copas, o Palmeiras teve apenas um representante por edição: Valdivia em 2014, Borja em 2018 e Weverton em 2022.

Outros nomes do Palmeiras que podem disputar a Copa

Além da dupla central, outros nomes do elenco também estão na disputa por vagas em 2026. As seleções de Ramón Sosa (Paraguai) e Facundo Torres (Uruguai) avaliam a convocação de ambos. O grupo de potenciais mundialistas inclui ainda Gustavo Gómez, Jorge Piquerez, Emiliano Martínez, Aníbal Moreno e Andreas Pereira, reforçando o impacto internacional do elenco alviverde.

Com o Palmeiras líder do Brasileirão e finalista da Libertadores, a vitrine não poderia ser melhor. Assim, o clube vive a expectativa de um feito raro que pode marcar a próxima Copa do Mundo.

