Palmeiras mostra indignação com decisão da justiça sobre demolição de CT da base

Palmeiras mostra indignação com decisão da justiça sobre demolição de CT da baseEm nota, clube diz confiar que a decisão será modificada em instâncias superiores
O Palmeiras emitiu nota oficial nesta terça-feira (18) em que manifesta “estranhamento e indignação” pela decisão da Justiça de São Paulo, que pede a demolição da Academia de Futebol 2. O centro de treinamento em Guarulhos (SP) recebe as categorias de base do clube. A sentença da última sexta (14) atende a uma ação do Ministério Público em 2012.
A alegação do MP é de que o clube não cumpriu exigências do Estado no acordo de cessão do terreno, em 1998, e com validade de 50 anos. O órgão aponta que o Verdão não manteve vigilância 24 horas no local, o que favoreceu invasões e contribuir para degradação ambiental da área.
O Palmeiras se defende com a alegação de que recuperou um espaço em situação de abandono, com “lixo e ocupações clandestinas”. Além disso, afirmou investir na segurança e que não causa problemas ambientais no local, que fica no Parque Ecológico do Tietê.
Outro argumento que o clube utilizou, aliás, foi o de que a decisão da Justiça despreza “o papel social e esportivo” da instituição.
A Academia de Futebol 2 foi inaugurada em 2002 e ocupa 45 mil m² de área. Sua estrutura conta com cinco campos, sendo um sintético, além de um campo de terrão, de uso das categorias menores (do sub-10 ao sub-14). O intuito é o de retomar a essência do “futebol de rua” na formação dos atletas. Desde 2024, o local também conta com departamentos de medicina, fisioterapia e nutrição para atender às demandas dos jogadores.
Veja trechos da nota do Palmeiras sobre a situação do CT da base
A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta estranhamento e indignação diante da decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos (SP), que determina a demolição da Academia de Futebol 2, no Parque Ecológico do Tietê. Tal medida, em primeira instância, revela-se desproporcional e extrema, além de desprezar o papel social e esportivo que desempenha o clube.
A sentença desconsidera que a efetiva área de ocupação do Palmeiras é de 63.632,68 m², em vez dos 150.000 m² mencionados, o que leva à indevida atribuição de responsabilidade ao clube por intervenções fora do perímetro. Ignora, também, que o Palmeiras recebeu o terreno em estado considerável de degradação e que os trabalhos ao longo dos anos contribuíram para a sua recuperação.
Os autos demonstram, aliás, que o clube cumpriu todas as obrigações que estabelece o TPU (Termo de Permissão de Uso) em 1998, transformando a região em um centro de excelência na formação de atletas. Discordamos da tese de que a nossa presença impactou negativamente o local. Pelo contrário. Levamos cuidado, segurança e valorização ambiental ao local.
Temos plena convicção de que, nas instâncias superiores, será possível demonstrar a realidade dos fatos, bem como a relevância social da Academia de Futebol 2. Mais do que um centro de treinamento, trata-se de um polo formativo que proporciona a quase 400 jovens o exercício diário da cidadania.