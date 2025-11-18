Palmeiras mostra indignação com decisão da justiça sobre demolição de CT da base

Em nota, clube diz confiar que a decisão será modificada em instâncias superiores / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras emitiu nota oficial nesta terça-feira (18) em que manifesta “estranhamento e indignação” pela decisão da Justiça de São Paulo, que pede a demolição da Academia de Futebol 2. O centro de treinamento em Guarulhos (SP) recebe as categorias de base do clube. A sentença da última sexta (14) atende a uma ação do Ministério Público em 2012. A alegação do MP é de que o clube não cumpriu exigências do Estado no acordo de cessão do terreno, em 1998, e com validade de 50 anos. O órgão aponta que o Verdão não manteve vigilância 24 horas no local, o que favoreceu invasões e contribuir para degradação ambiental da área.

O Palmeiras se defende com a alegação de que recuperou um espaço em situação de abandono, com “lixo e ocupações clandestinas”. Além disso, afirmou investir na segurança e que não causa problemas ambientais no local, que fica no Parque Ecológico do Tietê. Outro argumento que o clube utilizou, aliás, foi o de que a decisão da Justiça despreza “o papel social e esportivo” da instituição. A Academia de Futebol 2 foi inaugurada em 2002 e ocupa 45 mil m² de área. Sua estrutura conta com cinco campos, sendo um sintético, além de um campo de terrão, de uso das categorias menores (do sub-10 ao sub-14). O intuito é o de retomar a essência do “futebol de rua” na formação dos atletas. Desde 2024, o local também conta com departamentos de medicina, fisioterapia e nutrição para atender às demandas dos jogadores. Veja trechos da nota do Palmeiras sobre a situação do CT da base A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta estranhamento e indignação diante da decisão proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública de Guarulhos (SP), que determina a demolição da Academia de Futebol 2, no Parque Ecológico do Tietê. Tal medida, em primeira instância, revela-se desproporcional e extrema, além de desprezar o papel social e esportivo que desempenha o clube.