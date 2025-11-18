Palmeiras arma operação aérea para ter convocados à disposição contra o Vitória

Com voos fretados e logística ajustada à Data Fifa, Verdão tenta contar com seis atletas que retornam de amistosos pela madrugada / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras montou uma operação especial para tentar contar com todos os seus atletas convocados por seleções nacionais no duelo antecipado da 37ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (19/11), às 19h30, contra o Vitória, no Allianz Parque. Assim que encerrarem seus compromissos pela Data Fifa nesta terça, os seis palmeirenses embarcarão imediatamente rumo ao Brasil em voos fretados pelo clube. A estratégia repetirá o processo utilizado com Flaco López, que voltou da Argentina na última sexta-feira e se apresentou a tempo do clássico contra o Santos.

Vitor Roque é o que o Verdão liga mais o alerta. Afinal, o centroavante, que não atuou no amistoso contra Senegal , pode receber minutos nesta terça (18/11) diante da Tunísia e embarcará logo após a partida em Lille. Contudo, sua presença no jogo contra o Vitória ainda será estudada por conta do desgaste. O atacante retornará no jato particular de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que está na França. A aeronave também trará Paulo Henrique (Vasco), Fabrício Bruno (Cruzeiro) e Luciano Juba (Bahia). Piquerez, Emiliano Martínez e Facundo Torres encerram a Data Fifa em Tampa, onde o Uruguai enfrenta os Estados Unidos às 21h (de Brasília). Os três participaram do primeiro amistoso contra o México, e novamente devem ser utilizados por Marcelo Bielsa. Após o apito final, seguirão em voo fretado com previsão de chegada ao Brasil na manhã de quarta-feira. O capitão Gustavo Gómez e o ponta Ramón Sosa fecham seus compromissos com o Paraguai diante do México, às 22h30. A dupla viaja logo após a partida nos EUA e deve pousar em território brasileiro em horário semelhante ao trio uruguaio. Palmeiras ainda não sabe se terá os convocados em campo Abel Ferreira avaliará a condição física dos retornados antes de definir a escalação. O treinador adiantou, após o clássico contra o Santos, que tende a ser cauteloso com atletas que não participam de treinos preparatórios.