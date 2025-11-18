Neymar avalia ações em projeto de R$ 7,5 bilhões no Nordeste

Com sede em Pernambuco, a DUE, que reúne empreendimentos voltados ao turismo, como o do astro, já acumula mais de R$ 3,2 bilhões em venda

A família Neymar decidiu entrar de cabeça no projeto Rota Due, que soma R$ 7,5 bilhões em previsão de investimentos e reúne 28 empreendimentos ao longo do litoral nordestino. Garoto propaganda e sócio da iniciativa , o camisa 10 do Santos foi representado por seu pai — e empresário — em visita ao local nesta semana para discutir futuras ações sociais do programa.

Aliás, a movimentação em torno da Rota DUE tem chamado atenção de especialistas do mercado financeiro, devido ao número de buscas e reuniões. Empresários do grupo Atrinca Real Estate, representados por Flávio Augusto, Joel Jota, Caio Carneiro e Cézar Haik, fizeram um sobrevoo exploratório das áreas previstas para os empreendimentos no domingo, dia 09.

Anteriormente, no dia 04, Neymar da Silva Santos e Altamiro Bezerra (NR Sports) visitaram as obras e trataram de parcerias com o Instituto do camisa 10. O encontro ocorreu cerca de 24h depois da reunião de sócios da DUE com o ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) para debater o potencial de geração de emprego e renda.

Com sede em Pernambuco e presença em São Paulo, a DUE já acumula mais de R$ 3,2 bilhões em vendas. A Rota DUE reúne empreendimentos voltados ao turismo e à segunda residência em destinos como Muro Alto, Carneiros, Maragogi e Japaratinga. Sua faixa litorânea tem sido comparada ao chamado “Caribe Brasileiro”.