Militão sente incômodo em empate da Seleção e será reavaliado no Real Madrid

Zagueiro da Seleção Brasileira, Militão sentiu dores na coxa direita durante empate em 1 a 1 com a Tunísia, em amistoso na França

Em resumo, Militão precisou ser substituído aos 15′ do segundo tempo. O jogador reclamou de dores na coxa e chegou a cair no gramado. Depois, no entanto, deixou o gramado caminhando. Fabrício Bruno entrou no seu lugar.

Além da atuação ruim no empate em 1 a 1 com a Tunísia , a partida desta terça-feira (18), deixou mais uma notícia ruim para a Seleção Brasileira. Após o amistoso em Lille, na França, a CBF confirmou que o zagueiro Éder Militão sentiu um incômodo na coxa direita. Assim, o jogador será reavaliado ao se apresentar no Real Madrid.

No começo da partida, Militão já havia indicado que estava com dores na perna direita. Mas seguiu em campo e aparentava não sentir mais dores até o começo do segundo tempo.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o possível problema de Militão seria no músculo adutor da coxa direita. O zagueiro vai passar por exames já na quarta-feira (19), no Real Madrid.

Apesar do problema físico, Militão teve boa atuação no empate com a Tunísia. O zagueiro foi seguro na defesa e, muitas vezes, ajudou na saída de bola pelos lados do campo.

Este não seria o primeiro problema médico da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. Na vitória sobre Senegal, Ancelotti também perdeu o zagueiro Gabriel Magalhães. O jogador do Arsenal passou por exames e foi cortado por uma lesão muscular na coxa direita.