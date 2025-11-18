Maracanã passa a consumir energia 100% renovável

Gestão do estádio prevê economia de 36% em 30 meses e ainda uma redução próxima a mil toneladas de CO₂ / Crédito: Jogada 10

A gestão do Maracanã, sob comando de Flamengo e Fluminense, deu um grande passo para renovação do estádio. Em julho deste ano, o Maracanã passou a operar com energia contratada no Mercado Livre. A operação é pela Liven Energia, maior gestora de energia do estado do Rio de Janeiro. Além disso, é responsável por toda a consultoria técnica e acompanhamento do fornecimento energético do estádio. Assim, o Maracanã passa a utilizar energia 100% renovável, com economia projetada de aproximadamente 36% entre julho de 2025 e dezembro de 2027. Junto a isso, haverá redução de aproximadamente mil toneladas de emissões de CO₂ no mesmo período. Para o diretor-presidente do estádio, Severiano Braga, a entrada no Mercado Livre de Energia consolida uma mudança de patamar na administração.