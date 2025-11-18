Maracanã passa a consumir energia 100% renovável

Maracanã passa a consumir energia 100% renovávelGestão do estádio prevê economia de 36% em 30 meses e ainda uma redução próxima a mil toneladas de CO₂
A gestão do Maracanã, sob comando de Flamengo e Fluminense, deu um grande passo para renovação do estádio. Em julho deste ano, o Maracanã passou a operar com energia contratada no Mercado Livre. A operação é pela Liven Energia, maior gestora de energia do estado do Rio de Janeiro. Além disso, é responsável por toda a consultoria técnica e acompanhamento do fornecimento energético do estádio.
Assim, o Maracanã passa a utilizar energia 100% renovável, com economia projetada de aproximadamente 36% entre julho de 2025 e dezembro de 2027. Junto a isso, haverá redução de aproximadamente mil toneladas de emissões de CO₂ no mesmo período. Para o diretor-presidente do estádio, Severiano Braga, a entrada no Mercado Livre de Energia consolida uma mudança de patamar na administração.
“A entrada do Maracanã no Mercado Livre de Energia marca mais um passo na modernização da nossa gestão. Com essa iniciativa, unimos eficiência operacional, economia significativa e um compromisso real com a sustentabilidade”, afirmou.
Além da economia financeira, a mudança garante ao Maracanã o Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC), reconhecendo o uso de energia de fontes limpas. A iniciativa, afinal, está alinhada às diretrizes de sustentabilidade ambiental da administração do estádio e segue uma tendência crescente entre grandes consumidores do setor público e privado.
Ao operar no Ambiente de Contratação Livre, o Maracanã passa a ter mais previsibilidade de custos e maior autonomia sobre o seu consumo de energia. O modelo, portanto, reforça a modernização da gestão do equipamento esportivo e coloca o estádio em sintonia com tendências globais de eficiência e descarbonização no setor.