Lamine Yamal vira alvo de nova polêmica após ser visto em boate em Barcelona

Cortado da seleção para tratar pubalgia, jovem atacante sai à noite um dia antes do jogo contra a Geórgia e levanta dúvidas sobre recuperação

LEIA MAIS: Presidente do Barcelona se defende das críticas sobre o preço dos ingressos do Camp Nou

Uma nova polêmica envolve Lamine Yamal. O atacante do Barcelona, cortado da seleção espanhola por causa do tratamento de uma pubalgia, foi visto na última sexta-feira (14) em uma famosa casa noturna de Barcelona. A aparição aconteceu somente dois dias antes do jogo contra a Geórgia, partida na qual estaria em campo se não estivesse lesionado.

De acordo com informações do jornal ‘El Periódico’, o jovem de 18 anos passou a noite entre quinta e sexta em um camarote da boate ‘Luz de Gas’, acompanhado de amigos e do primo Mohamed Abde.

A publicação também relata que clientes que chegavam ao local estavam sendo obrigados a entregar os celulares na portaria. O motivo informado era a presença de “uma pessoa que pediu total discrição e proibiu fotos”.

Sem revelar quem era essa pessoa, funcionários do local liberaram o acesso aos camarotes somente para mulheres, barrando homens. De acordo com o jornal, eles diziam algo como: “Só podem subir as garotas. Se quiserem, podem ir. Lá em cima está tudo pago.”

A saída noturna gerou questionamentos porque Lamine Yamal voltou mais cedo para Barcelona justamente para se recuperar e descansar durante a Data Fifa. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, havia chamado inicialmente o atacante para os jogos contra Geórgia e Turquia.