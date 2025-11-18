Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lamine Yamal vira alvo de nova polêmica após ser visto em boate em Barcelona

Cortado da seleção para tratar pubalgia, jovem atacante sai à noite um dia antes do jogo contra a Geórgia e levanta dúvidas sobre recuperação
Uma nova polêmica envolve Lamine Yamal. O atacante do Barcelona, cortado da seleção espanhola por causa do tratamento de uma pubalgia, foi visto na última sexta-feira (14) em uma famosa casa noturna de Barcelona. A aparição aconteceu somente dois dias antes do jogo contra a Geórgia, partida na qual estaria em campo se não estivesse lesionado.

De acordo com informações do jornal ‘El Periódico’, o jovem de 18 anos passou a noite entre quinta e sexta em um camarote da boate ‘Luz de Gas’, acompanhado de amigos e do primo Mohamed Abde.

A publicação também relata que clientes que chegavam ao local estavam sendo obrigados a entregar os celulares na portaria. O motivo informado era a presença de “uma pessoa que pediu total discrição e proibiu fotos”.

Sem revelar quem era essa pessoa, funcionários do local liberaram o acesso aos camarotes somente para mulheres, barrando homens. De acordo com o jornal, eles diziam algo como: “Só podem subir as garotas. Se quiserem, podem ir. Lá em cima está tudo pago.”

A saída noturna gerou questionamentos porque Lamine Yamal voltou mais cedo para Barcelona justamente para se recuperar e descansar durante a Data Fifa. O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, havia chamado inicialmente o atacante para os jogos contra Geórgia e Turquia.

