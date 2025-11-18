Kadir brilha com dois gols, e Botafogo vence rebaixado Sport

Jovem atacante panamenho se emocionou e foi decisivo para vitória de virada / Crédito: Jogada 10

Em um jogo muito disputado até o fim, o Botafogo contou com a estrela solitária de um jovem panamenho para conquistar três pontos importantíssimos na briga por vaga na Libertadores. Com dois gols de Kadir na etapa final, o Alvinegro venceu o já rebaixado Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. Mesmo diante do primeiro rebaixado do Brasileirão, o Botafogo teve dificuldades para se impor e chegou a perder por 2 a 0. Contudo, reagiu e buscou a virada na etapa final. Além dos dois gols de Kadir, Artur fez o outro gol alvinegro. Já o Sport, por sua vez, marcou com Léo Pereira e Rafael Thyere, mas sofreu mais uma dura derrota na competição.

Com a vitória, o Botafogo chegou aos 55 pontos e assumiu a quinta colocação do Brasileirão. Assim, está cada vez mais perto de confirmar a vaga na Libertadores em 2026. O Sport, por sua vez, já está rebaixado e segue na lanterna com 17 pontos. Rebaixado, Sport surpreende Botafogo Já rebaixado, o Sport não se abalou e surpreendeu o Botafogo no primeiro tempo. Mesmo jogando fora de casa, o Leão mostrou boa produção ofensiva e eficiência. Dessa forma, Léo Pereira aproveitou passe de Lucas Lima, aos 13 minutos, invadiu a área e abriu o placar. Depois, aos 27, o camisa 10 cobrou escanteio na medida para Rafael Thyere, de cabeça, ampliar. Em desvantagem diante do primeiro rebaixado do Brasileirão, o Botafogo ficou pressionado pela própria torcida. Contudo, o Alvinegro conseguiu reagir imediatamente e descontou aos 29 minutos. Alex Telles encontrou Artur livre na área do Sport, e o atacante diminuiu. O Glorioso, aliás, quase empatou nos acréscimos, mas o goleiro Gabriel fez grande defesa em cabeçada de Barboza. Kadir marca duas vezes, e Botafogo reage em casa O Botafogo já era um pouco superior antes do intervalo. Dessa forma, o Alvinegro voltou pressionando o Sport no início da etapa final. Assim, empilhou chances, mas pecava muitas vezes no último passe. De tanto insistir, no entanto, chegou ao gol de empate aos 12 minutos. Danilo encontrou Kadir entre a zaga e deu bela assistência para o jovem panamenho igualar o placar no Nilton Santos.