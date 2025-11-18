Jovens de Cotia participam de preparação para Majestoso

Na atividade desta terça, os jogadores começaram com aquecimento orientado pelos preparadores físicos. Dessa forma, eles montaram estações para trabalhar a aceleração e mudanças de direção. Depois, o técnico Crespo comandou uma atividade tática. Por fim, completou o dia com treino coletivo, segundo o “ge”.

O São Paulo deve contar com a garotada de Cotia no Majestoso. Afinal, os jovens da base tricolor participaram do treino desta terça-feira (18), na Barra Funda, e podem ser relacionados para o clássico com o Corinthians . O Tricolor encara o rival na próxima quinta (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.

O São Paulo encerra a preparação para o Majestoso nesta quarta (19). Para o clássico com o Corinthians, o Tricolor terá alguns desfalques. Assim, o técnico Hernan Crespo não contará com jogadores como Arboleda, com lesão muscular na coxa esquerda, e Enzo Díaz, que passou por cirurgia. Já Lucas, por sua vez, é dúvida e será reavaliado no último treino.

Assim, o São Paulo deve ir a campo escalado com: Rafael, Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni).

Em nono lugar com 45 pontos, o São Paulo ainda sonha com vaga na Libertadores. Contudo, precisa somar o maior número possível de pontos nesta reta final. O Corinthians, por sua vez, é o 13º colocado com 42 pontos, e pode encostar no rival e também entrar na briga por Libertadores.

