Jovens de Cotia participam de preparação para Majestoso

Jovens de Cotia participam de preparação para MajestosoTricolor deverá contar com jogadores da base relacionados contra o Corinthians
O São Paulo deve contar com a garotada de Cotia no Majestoso. Afinal, os jovens da base tricolor participaram do treino desta terça-feira (18), na Barra Funda, e podem ser relacionados para o clássico com o Corinthians. O Tricolor encara o rival na próxima quinta (20), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Brasileirão.
Na atividade desta terça, os jogadores começaram com aquecimento orientado pelos preparadores físicos. Dessa forma, eles montaram estações para trabalhar a aceleração e mudanças de direção. Depois, o técnico Crespo comandou uma atividade tática. Por fim, completou o dia com treino coletivo, segundo o “ge”.
O São Paulo encerra a preparação para o Majestoso nesta quarta (19). Para o clássico com o Corinthians, o Tricolor terá alguns desfalques. Assim, o técnico Hernan Crespo não contará com jogadores como Arboleda, com lesão muscular na coxa esquerda, e Enzo Díaz, que passou por cirurgia. Já Lucas, por sua vez, é dúvida e será reavaliado no último treino.
Assim, o São Paulo deve ir a campo escalado com: Rafael, Rafael Tolói (Ferraresi), Alan Franco e Sabino; Maik (Cédric Soares), Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni).
Em nono lugar com 45 pontos, o São Paulo ainda sonha com vaga na Libertadores. Contudo, precisa somar o maior número possível de pontos nesta reta final. O Corinthians, por sua vez, é o 13º colocado com 42 pontos, e pode encostar no rival e também entrar na briga por Libertadores.
