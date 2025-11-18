John Kennedy quer atrapalhar título do Flamengo: “Não podemos deixar”

Camisa 99 também avisa que está com sentimento positivo e quer encerrar jejum de gols pelo Fluminense, no Maracanã

“Se não vamos ser campeões do Brasileiro, não podemos deixar eles serem também, né? (risos). Tem que ganhar e tentar atrapalhar ao máximo”, disse à TNT Sports.

Pelo terceiro ano consecutivo, o Fluminense pode atrapalhar o Flamengo na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que luta por vaga na Libertadores, faz clássico contra o rival nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada da competição nacional. Se depender de John Kennedy, a equipe tricolor quer dificultar ao máximo o objetivo rubro-negro.

O Flamengo lidera o Brasileirão com 71 pontos, três a mais que o Palmeiras, vice-líder com 68. Um empate no clássico mantém os rubro-negros na ponta, independentemente do que acontecer no confronto dos paulistas contra o Vitória, no Allianz Parque.

Além disso, o camisa 99 acredita que vai marcar diante do rival. Nas categorias de base, ele se destacou em gols contra o Flamengo e ganhou apelido de “caçador de urubu”.

“Nos últimos jogos eu não tenho feito gol, mas acho que estou com um sentimento bom de que vai sair nesse Fla-Flu”, avisou.

John Kennedy, entretanto, não tem a garantia de que estará em campo pelo Fluminense no clássico, já que perdeu a disputa por posição nas últimas duas partidas contra Cruzeiro (0 a 0) e Mirassol (1 a 0). Everaldo foi o titular, mas também não foi bem e não marcou.