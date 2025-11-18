Jogador passa por cirurgia após ser atingido por chave de carro na testa

Responsável pela agressão ao volante argentino, durante uma partida sub-16, foi detido pela polícia de Buenos Aires

Um confronto em um clube de Berazategui, em Buenos Aires , terminou com uma chave de carro cravada na testa de um atleta. O episódio ocorreu durante um jogo feminino sub-16, quando uma briga entre as jovens se espalhou para os pais nas arquibancadas. Em meio ao tumulto, Jonathan José Smith, volante de 35 anos, acabou atingido no crânio pelo objeto metálico.

Volante com longa trajetória nas divisões inferiores do país, Jonathan assistia ao jogo da filha, de 16 anos, e tentou intervir à agressão contra um amigo. Minutos depois, ele acabou atingido pela chave, que ficou presa no crânio, mas Smith permaneceu consciente.

Ele e a filha — agredida durante a confusão — receberam atendimento inicial em um hospital da região, mas foram transferidos para uma unidade maior posteriormente. Já em Florencio Varela, cirurgiões retiraram o objeto que permanecera cravado por cerca de 12 horas em sua testa.

A polícia identificou o agressor, reconhecido como Gastón Omar Álvarez, de 40 anos, e o deteve ainda no centro esportivo. Ele apresentava ferimentos no rosto e carregava parte da chave usada no ataque. Ele também acompanhava o jogo dos filhos e agora responde por tentativa de homicídio.

Uma das filhas relatou que Álvarez insistia em recuperar a chave seu Chevrolet Zafira, apreendido pela polícia. “Única coisa que ele queria”, disse à imprensa local.