Jogador passa por cirurgia após ser atingido por chave de carro na testa

Jogador passa por cirurgia após ser atingido por chave de carro na testaResponsável pela agressão ao volante argentino, durante uma partida sub-16, foi detido pela polícia de Buenos Aires
Um confronto em um clube de Berazategui, em Buenos Aires, terminou com uma chave de carro cravada na testa de um atleta. O episódio ocorreu durante um jogo feminino sub-16, quando uma briga entre as jovens se espalhou para os pais nas arquibancadas. Em meio ao tumulto, Jonathan José Smith, volante de 35 anos, acabou atingido no crânio pelo objeto metálico.
Volante com longa trajetória nas divisões inferiores do país, Jonathan assistia ao jogo da filha, de 16 anos, e tentou intervir à agressão contra um amigo. Minutos depois, ele acabou atingido pela chave, que ficou presa no crânio, mas Smith permaneceu consciente.
Ele e a filha — agredida durante a confusão — receberam atendimento inicial em um hospital da região, mas foram transferidos para uma unidade maior posteriormente. Já em Florencio Varela, cirurgiões retiraram o objeto que permanecera cravado por cerca de 12 horas em sua testa.
A polícia identificou o agressor, reconhecido como Gastón Omar Álvarez, de 40 anos, e o deteve ainda no centro esportivo. Ele apresentava ferimentos no rosto e carregava parte da chave usada no ataque. Ele também acompanhava o jogo dos filhos e agora responde por tentativa de homicídio.
Uma das filhas relatou que Álvarez insistia em recuperar a chave seu Chevrolet Zafira, apreendido pela polícia. “Única coisa que ele queria”, disse à imprensa local.
Histórico do jogador
O volante chegou ao Lamadrid, clube com contrato vigente, em janeiro, após quatro temporadas no Berazategui. Antes disso, passou por Ituzaingó, Victoriano Arenas, Deportivo Paraguayo, El Porvenir e Claypole. Além da carreira no futebol, ele trabalha como motorista de aplicativo.
A esposa do jogador, Romina, presenciou a sequência de agressões e descreveu o momento em que tudo fugiu do controle. “Quando vi minha filha entrando em uma briga com outra garota, fui separar, mas estava muito longe. Então, precisei dar a volta”, Iniciou.
“Quando cheguei, todo mundo estava brigando. Pais dos dois clubes se envolveram, alguns tentando separar, outros talvez não. Foi quando tudo realmente saiu do controle”.
Romina relatou ainda que teve dificuldade em perceber o ferimento do marido: “Não vimos o momento exato. Ficou um caos de cinco minutos com todo mundo tentando separar. Não percebemos que ele estava com a chave presa na cabeça. Quando finalmente vimos que era uma chave, achei chocante. Ele está bem”, completou.
A polícia continua colhendo depoimentos e deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias para esclarecer a dinâmica completa da agressão.
