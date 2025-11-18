João Pedro defende dois pênaltis, Brasil vence a França e avança às quartas do Mundial Sub-17

Arqueiro volta a se destacar nas penalidades, como ocorreu na fase anterior, e Seleção aguarda o vencedor do confronto entre Marrocos e Mali / Crédito: Jogada 10

Em um confronto emocionante, o Brasil venceu a França por 4 a 3 na disputa dos pênaltis e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. No tempo normal, João Pedro defendeu a cobrança de Batola, mas Himbert fez no rebote. Na segunda etapa, Pietro deixou tudo igual nos minutos finais. O arqueiro brasileiro, por sinal, voltou a se destacar ao pegar duas batidas, enquanto coube a Ruan Pablo, que havia perdido no tempo normal, garantir a classificação da Seleção. Com o resultado, os franceses voltam para casa, enquanto os brasileiros aguardam o vencedor do duelo entre Marrocos e Mali. A Seleção segue invicta depois das goleadas sobre Honduras e Indonésia e dos empates com Zâmbia, Paraguai e França (avançou nos pênaltis nas últimas duas).

João Pedro salva, mas não evita o rebote Logo no primeiro minuto, o Brasil pediu desafio após um lance de possível pênalti. Contudo, a arbitragem mandou o jogo seguir e não viu qualquer irregularidade na jogada. Nos primeiros vinte minutos, a Seleção levou mais perigo à meta adversária, com boas triangulações, mas a defesa francesa deu conta do recado. A França, então, conseguiu uma jogada de infiltração, e João Pedro derrubou Camara na área. Depois de consultar o VAR, o árbitro confirmou o pênalti, ainda na etapa inicial. Batola bateu do lado esquerdo, mas o arqueiro brasileiro espalmou. No rebote, Himbert veio de trás e abriu o placar. Brasil desperdiça pênalti, mas empata com golaço Na volta do intervalo, Ruan Pablo foi para cobrança de falta e levou perigo, entretanto parou em Jourdren. Na sequência, Luis Eduardo tentou de carrinho, no rebote, e carimbou a trave da meta francesa.

Do outro lado, Mounguegue recebeu de costas para a marcação, mas conseguiu avançar e ficou cara a cara com João Pedro, que salvou o Brasil. Enquanto o arqueiro se destacava no sistema defensivo, o ataque desperdiçava chances. Afinal, Gabriel Mec fez grande jogada, deixou o marcador para trás e cruzou para Dell. O atacante errou a finalização, mas a bola tocou na marcação e foi para escanteio. Os franceses chegaram com perigo, com um cruzamento na área, mas João Pedro ficou com a bola. Nos minutos seguintes, Diarrassouba derrubou Pietro na área em mais um pênalti no confronto. No entanto, Ruan Pablo foi para a cobrança e acertou a trave esquerda. Aos 44′, Pietro acertou um belo chute no ângulo e deixou tudo igual. João Pedro se destaca com mais duas defesas Na primeira cobrança, de Camara, João Pedro voltou a se destacar, com uma bela defesa. Pelo lado do Brasil, Dell bateu no meio, Jourdren chegou a tocar na bola, mas ela entrou. Em seguida, Mounguegue bateu sem qualquer chance do arqueiro brasileiro, enquanto Luís Pacheco teve tranquilidade para estufar a rede.