Inter adia planejamento de 2026 e concentra esforços para evitar rebaixamento

Entre os temas pendentes está a possível extensão de contrato de Alan Patrick. As negociações avançaram em agosto, indicando renovação até 2027, porém ainda não houve acordo definitivo. A situação é semelhante às de Gabriel Mercado e Bruno Henrique, cujos vínculos expiram no fim de 2025. Os três são líderes do vestiário, mas seus altos salários podem dificultar a continuidade, especialmente em caso de queda para a Série B, o que reduziria significativamente as receitas do clube.

O Internacional decidiu postergar o planejamento para a temporada de 2026 até confirmar em qual divisão estará no próximo ano. A direção optou por canalizar todos os esforços na luta contra o rebaixamento, reforçando a mobilização interna para apoiar o elenco e assegurar os pontos necessários à permanência na Série A. Assim, decisões sobre contratações, saídas e renovações só serão tratadas após o fim do Brasileirão de 2025.

Outro contrato que expira ao final da temporada é o de Óscar Romero. O paraguaio não se firmou entre os titulares e vive um impasse sobre sua permanência. Ainda assim, sua boa relação com Ramón e Emiliano Díaz pode pesar a seu favor, caso a comissão técnica permaneça no cargo para 2026.

Carbonero vira dilema financeiro

Um dos principais destaques do Inter em 2025, o atacante Carbonero foi contratado por empréstimo do Racing no início do ano. Porém, para mantê-lo em definitivo, o clube precisará pagar 4 milhões de dólares — pouco mais de R$ 21 milhões. O problema é que o Inter ainda não quitou duas das três parcelas do empréstimo, e o Racing já acionou a Fifa para cobrar os atrasos, o que complica qualquer avanço nas negociações.

Jovens seguem com futuro incerto

Dois jovens talentos também estão em pauta: Victor Gabriel e Raykkonen. O zagueiro, emprestado pelo Sport até dezembro de 2025, começou bem no Gauchão, mas oscilou ao longo da temporada e perdeu espaço. Para comprá-lo, o Inter teria de pagar R$ 2 milhões por 50% dos direitos econômicos.

Raykkonen, de 17 anos, pertence ao Goiás e se destacou nas categorias de base antes de ganhar oportunidades no time principal. O valor de compra é o mesmo de Victor Gabriel, mas o prazo é maior: até 31 de janeiro de 2026.