Hulk projeta final da Sul-Americana para o Atlético-MG: “Escrever uma linda história”

Atacante tem a chance de conquistar seu primeiro título internacional pelo Atlético-MG / Crédito: Jogada 10

Vice-campeão da Libertadores em 2024, o Atlético-MG tem a chance de voltar a conquistar um troféu de nível continental neste final de semana. No sábado, o Galo enfrenta o Lanús, em Assunção, no Paraguai, na grande decisão da Copa Sul-Americana, às 17h, no Estádio Defensores del Chaco. Campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil com o Atlético-MG, o atacante Hulk terá a chance de conquistar seu primeiro título internacional pelo Galo. Em entrevista ao site da CONMEBOL, Hulk falou sobre o assunto e projetou a decisão diante dos argentinos neste sábado.

“A gente tem a oportunidade de continuar escrevendo lindas histórias e conquistas, tanto coletivas, quanto individuais. É sempre especial. Principalmente quando é um episódio inédito. É como se fosse uma série, que tem várias temporadas. Quando você tem um título especial, é uma temporada especial”, disse Hulk. Fala, Sampaoli! Quem também falou sobre a decisão do próximo sábado foi o técnico Jorge Samapoli. Campeão da Sul-Americana comandando a Universidad de Chile, o treinador terá a oportunidade de levantar seu segundo troféu pelo Galo – além do Mineiro de 2020. O técnico argentino destacou a importância da Copa Sul-Americana para o Atlético-MG e a necessidade do clube voltar a conquistar um título internacional.