Horta, cursos, futsal e espaço kids: estrutura e rotina da nova unidade prisional de Robinho

Condenado por estupro coletivo na Itália, o ex-jogador deixou a Penitenciária 2 de Tremembé, a "dos famosos", na última segunda-feira / Crédito: Jogada 10

A transferência de Robinho ao Centro de Ressocialização de Limeira, unidade pequena e considerada mais tranquila dentro do sistema penitenciário paulista, ocorreu nessa segunda-feira (17) após pedido formal da defesa. Inaugurado em 2001, o local funciona com celas equipadas com ventilador e televisão na maior parte delas, além de dividir presos em três alas e manter atividades diárias que vão desde o trabalho e estudo ao lazer.

Robinho estava na P2 de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”, desde março de 2024 e deu entrada no CR Limeira ainda na manhã de segunda, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária. A unidade mantém 119 detentos em regime fechado, apesar da capacidade para 104, e outros 139 no semiaberto — em espaço previsto para 125. Condenado por estupro coletivo na Itália, Robinho agora divide espaço majoritariamente com réus primários, detentos com penas inferiores e não ligados a facção. Um especialista explicou que unidades desse tipo tendem a ser menores, mais organizadas e com oportunidades ampliadas de trabalho. “Normalmente, não são superlotadas […] Trata-se de unidades pequenas, com presos selecionados. Então, sim, um ambiente mais tranquilo”, afirmou ao g1. Divisão de alas e organização

A vistoria realizada pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária em 2022 descreve uma estrutura formada por três alas com seis celas cada. As alas A e C possuem acomodações específicas para idosos, enquanto a área de inclusão, para recém-chegados, comporta quatro camas e possui banheiro próprio. As demais celas utilizam sanitários coletivos, e a unidade não opera setores de disciplina ou de seguro. Além disso, o CR tem formato arquitetônico em “U”.

O relatório ainda indica enfermaria com dois leitos, atendimento médico semanal, dentista duas vezes por semana e remoção externa em casos de urgência. Também registra uma quadra para esportes, espaço kids, biblioteca com acervo de 6,5 mil livros e média mensal de 270 a 280 empréstimos.

Nova rotina de Robinho Ao chegar, o preso permanece 14 dias em observação e pode aguardar até cinco por escolta antes de seguir para o pavilhão. A instituição recebe cerca de dez novos internos por mês, com os dias começando com café da manhã entre 6h e 7h. Já a rotina de almoço segue cronograma das 10h30 às 11h30, e, por fim, o jantar acontece das 16h30 às 17h30. O cardápio da unidade inclui pratos variados, como arroz, feijão, carnes, espaguete, legumes, sucos e sobremesas como goiabada e gelatina. Há dois períodos de banho de sol de duas horas cada, e as atividades de trabalho ocorrem entre 7h e 16h. As aulas começam às 18h45 e seguem até 22h; para ensino fundamental e médio, o horário é das 15h50 às 22h. Os banhos quentes estão disponíveis das 6h30 às 7h30 e das 16h30 às 18h.