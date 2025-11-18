Horta, cursos, futsal e espaço kids: estrutura e rotina da nova unidade prisional de Robinho

Horta, cursos, futsal e espaço kids: estrutura e rotina da nova unidade prisional de RobinhoCondenado por estupro coletivo na Itália, o ex-jogador deixou a Penitenciária 2 de Tremembé, a "dos famosos", na última segunda-feira
A transferência de Robinho ao Centro de Ressocialização de Limeira, unidade pequena e considerada mais tranquila dentro do sistema penitenciário paulista, ocorreu nessa segunda-feira (17) após pedido formal da defesa. Inaugurado em 2001, o local funciona com celas equipadas com ventilador e televisão na maior parte delas, além de dividir presos em três alas e manter atividades diárias que vão desde o trabalho e estudo ao lazer.
Robinho estava na P2 de Tremembé, conhecida como “presídio dos famosos”, desde março de 2024 e deu entrada no CR Limeira ainda na manhã de segunda, de acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária. A unidade mantém 119 detentos em regime fechado, apesar da capacidade para 104, e outros 139 no semiaberto — em espaço previsto para 125.
Condenado por estupro coletivo na Itália, Robinho agora divide espaço majoritariamente com réus primários, detentos com penas inferiores e não ligados a facção. Um especialista explicou que unidades desse tipo tendem a ser menores, mais organizadas e com oportunidades ampliadas de trabalho.
“Normalmente, não são superlotadas […] Trata-se de unidades pequenas, com presos selecionados. Então, sim, um ambiente mais tranquilo”, afirmou ao g1.
Divisão de alas e organização
A vistoria realizada pelo Núcleo Especializado de Situação Carcerária em 2022 descreve uma estrutura formada por três alas com seis celas cada. As alas A e C possuem acomodações específicas para idosos, enquanto a área de inclusão, para recém-chegados, comporta quatro camas e possui banheiro próprio.
As demais celas utilizam sanitários coletivos, e a unidade não opera setores de disciplina ou de seguro. Além disso, o CR tem formato arquitetônico em “U”.
O relatório ainda indica enfermaria com dois leitos, atendimento médico semanal, dentista duas vezes por semana e remoção externa em casos de urgência. Também registra uma quadra para esportes, espaço kids, biblioteca com acervo de 6,5 mil livros e média mensal de 270 a 280 empréstimos.
Nova rotina de Robinho
Ao chegar, o preso permanece 14 dias em observação e pode aguardar até cinco por escolta antes de seguir para o pavilhão. A instituição recebe cerca de dez novos internos por mês, com os dias começando com café da manhã entre 6h e 7h. Já a rotina de almoço segue cronograma das 10h30 às 11h30, e, por fim, o jantar acontece das 16h30 às 17h30.
O cardápio da unidade inclui pratos variados, como arroz, feijão, carnes, espaguete, legumes, sucos e sobremesas como goiabada e gelatina.
Há dois períodos de banho de sol de duas horas cada, e as atividades de trabalho ocorrem entre 7h e 16h. As aulas começam às 18h45 e seguem até 22h; para ensino fundamental e médio, o horário é das 15h50 às 22h. Os banhos quentes estão disponíveis das 6h30 às 7h30 e das 16h30 às 18h.
Os internos têm acesso a futebol nos fins de semana, além de dama, telão com filmes e cultos religiosos. As visitas ocorrem aos sábados e domingos, das 9h às 15h, sem retirada de roupas durante a revista, com garantia de visita íntima. A tranca diária acontece às 22h.
Horta e cursos profissionalizantes
A área externa inclui uma horta de aproximadamente 6,5 mil metros quadrados, cultivada pelos internos. Além de complementar a alimentação da unidade, a produção gera doações — neste ano, destinaram uma tonelada de milho-verde e batata-doce ao banco de alimentos da prefeitura.
O espaço conta com plantações de maracujá, couve, abacaxi, quiabo, pepino, hortelã, abóbora, mandioca e batata-doce. Além de um pomar com abacate, mamão, frutas cítricas, manga e uva.
Há, ainda, uma série de cursos oferecidos por Senai, Senac e Sebrae para complementar a rotina dos detentos. As atividades incluem capacitações em revestimentos cerâmicos, alvenaria, elétrica residencial, pintura, polimento automotivo, inspeção de qualidade, leitura de desenho técnico, metrologia e empreendedorismo.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente