Herói do Botafogo, Kadir se emociona e revela inspiração em Igor Jesus

Jovem atacante panamenho marcou dois gols na vitória sobre o Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Um herói improvável deixou o Botafogo ainda mais perto da vaga na Libertadores. Afinal, o jovem panamenho Kadir marcou duas vezes e comandou a virada alvinegra sobre o Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. O jovem, de 18 anos, se emocionou e revelou que pensou no atacante Igor Jesus após marcar pela primeira vez. “Foi muito emocionante. Sempre sonhei com esse momento. Saí do Panamá para o Brasil, e sonhava em ajudar o Botafogo. Aprendi muita coisa com Igor Jesus, é uma referência. Estou grato com todos que me deram oportunidade. Só tenho a agradecer, principalmente a minha família, os que estão no Panamá e aqui no Brasil me apoiando todos os dias”, disse Kadir.