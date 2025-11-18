Herói do Botafogo, Kadir se emociona e revela inspiração em Igor Jesus

Herói do Botafogo, Kadir se emociona e revela inspiração em Igor JesusJovem atacante panamenho marcou dois gols na vitória sobre o Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos
Um herói improvável deixou o Botafogo ainda mais perto da vaga na Libertadores. Afinal, o jovem panamenho Kadir marcou duas vezes e comandou a virada alvinegra sobre o Sport por 3 a 2, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. O jovem, de 18 anos, se emocionou e revelou que pensou no atacante Igor Jesus após marcar pela primeira vez.
“Foi muito emocionante. Sempre sonhei com esse momento. Saí do Panamá para o Brasil, e sonhava em ajudar o Botafogo. Aprendi muita coisa com Igor Jesus, é uma referência. Estou grato com todos que me deram oportunidade. Só tenho a agradecer, principalmente a minha família, os que estão no Panamá e aqui no Brasil me apoiando todos os dias”, disse Kadir.
A história de Kadir começou a mudar ainda no primeiro tempo, quando Chris Ramos sentiu dores na lombar. Assim, o jovem entrou em campo aos 39 minutos. Porém, a estrela do panamenho brilhou na etapa final. O atacante marcou pela primeira vez aos 13 minutos após receber passe de Danilo. No fim, aos 49, de novo com assistência de Danilo, acertou um chute de rara felicidade para garantir a vitória.
Com a vitória, o Botafogo chegou aos 55 pontos e assumiu a quinta colocação do Brasileirão. Assim, está cada vez mais perto de confirmar a vaga na Libertadores em 2026. O Sport, por sua vez, já está rebaixado e segue na lanterna com 17 pontos. O Glorioso volta a campo no próximo sábado (22), às 19h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Nilton Santos, pela 35ª rodada.
