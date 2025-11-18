Gustavo Gómez, do Palmeiras, deve ser poupado de amistoso do Paraguai

Técnico do Paraguai reforça prioridade às decisões continentais, mas Verdão vai manter logística para trazer defensor de volta ao Brasil / Crédito: Jogada 10

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, deve ficar fora do amistoso da seleção paraguaia contra o México, marcado para esta terça-feira (18/11). A sinalização foi dada pelo técnico Gustavo Alfaro, que pretende preservar o defensor nesta reta final da Data Fifa de novembro, visando evitar desgaste às vésperas da final da Libertadores, no dia 29. De acordo com o treinador, a ideia é não utilizar nenhum dos atletas envolvidos em decisões importantes por seus clubes.

“Se não houver nenhuma urgência, nenhum dos jogadores deve estar na próxima partida. Mais que nada para preservar a condição física”, afirmou Alfaro, ao citar também o zagueiro Junior Alonso, do Atlético-MG, que disputará a final da Sul-Americana. O treinador ainda comentou que existe entendimento com os clubes para esse tipo de decisão. “Um acordo com os clubes porque obviamente estive do outro lado e sei as necessidades que têm. Temos pouco tempo de Data Fifa, mas não deixa de serem jogos amistosos, e uma final continental é muito mais importante que um amistoso”, completou. Apesar da declaração, o Palmeiras nega ter firmado qualquer tipo de compromisso com a Federação Paraguaia ou com outras entidades. Segundo o clube, cabe exclusivamente à comissão técnica de Alfaro a escolha de escalar ou poupar o jogador.

A diretoria alviverde reforça que, mesmo discordando de algumas decisões, não interfere nas convocações ou no tempo de utilização de atletas pela seleção nacional. Gómez atuou como titular no primeiro compromisso do Paraguai nesta Data Fifa, na derrota por 2 a 1 para os Estados Unidos, partida na qual se envolveu em uma confusão nos minutos finais. Palmeiras vai manter logística A programação planejada pelo Palmeiras segue inalterada. Afinal, tanto Gómez quanto Ramón Sosa, também convocado, retornarão ao Brasil em voo fretado logo após o amistoso diante do México.