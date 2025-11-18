Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragemImortal e Cruz-Maltino se enfrentam nesta quarta-feira, na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Brasileirão
Nesta quarta-feira (19), Grêmio e Vasco se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto pela primeira página da classificação, afinal de contas, apenas dois pontos separam as equipes. No primeiro turno, em São Januário, a partida terminou empatada em 1 a 1.
Onde assistir?
Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
Como chega o Grêmio
Depois de um bom começo de segundo turno, o Grêmio vem de três partidas sem vencer e viu os times da parte de baixo da tabela do Brasileiro se aproximarem. Afinal, agora o Tricolor tem apenas cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4.
No entanto, o técnico Mano Menezes pode ter um importante retorno para a partida contra o Vasco. O lateral-direito Marcos Rocha se recuperou de uma lesão muscular na coxa e pode voltar ao time titular. Por outro lado, o Grêmio não conta com o suspenso Edenilson e o zagueiro Noriega, que disputou um amistoso com a seleção do Peru, nesta terça-feira (18), na Rússia. Assim, Cristaldo e Monsalve disputam a vaga no meio e Wagner Leonardo deve ser o titular na zaga.
LEIA MAIS: Grêmio é punido por dívida e sofre transfer ban da Fifa
Como chega o Vasco
O Vasco chega em crise após perder nas últimas três rodadas. A sequência ruim fez o Cruz-Maltino despencar para a 11ª posição e aconteceu quando o time vivia um grande momento, com quatro vitórias consecutivas. Dessa forma, o jogo contra o Grêmio ganhou contornos de decisão para a equipe de Fernando Diniz.
O treinador não terá Paulo Henrique, Cuesta e Andrés Gómez. Os três estão com as seleções brasileira e colombiana, respectivamente. O lateral-direito, mesmo se não tivesse sido convocado, estaria fora por estar suspenso. No entanto, Puma, que esteve à servido do Uruguai, está relacionado e vai para o jogo.
LEIA MAIS: Com novidade da base, Vasco divulga relacionados para o jogo contra o Grêmio
GRÊMIO X VASCO
Campeonato Brasileiro – 34ª rodada
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data e hora: 19/11/2025 (quarta-feira), às 21h30h (horário de Brasília)
Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuellar, Arthur e Cristaldo (Monsalve); Alysson, Francis Amuzu e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Hugo Moura, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)