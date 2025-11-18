Grêmio x Vasco: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (19), Grêmio e Vasco se enfrentam às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto é direto pela primeira página da classificação, afinal de contas, apenas dois pontos separam as equipes. No primeiro turno, em São Januário, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Como chega o Grêmio

Depois de um bom começo de segundo turno, o Grêmio vem de três partidas sem vencer e viu os times da parte de baixo da tabela do Brasileiro se aproximarem. Afinal, agora o Tricolor tem apenas cinco pontos de vantagem sobre o Vitória, primeiro time dentro do Z4.

No entanto, o técnico Mano Menezes pode ter um importante retorno para a partida contra o Vasco. O lateral-direito Marcos Rocha se recuperou de uma lesão muscular na coxa e pode voltar ao time titular. Por outro lado, o Grêmio não conta com o suspenso Edenilson e o zagueiro Noriega, que disputou um amistoso com a seleção do Peru, nesta terça-feira (18), na Rússia. Assim, Cristaldo e Monsalve disputam a vaga no meio e Wagner Leonardo deve ser o titular na zaga.

Como chega o Vasco

O Vasco chega em crise após perder nas últimas três rodadas. A sequência ruim fez o Cruz-Maltino despencar para a 11ª posição e aconteceu quando o time vivia um grande momento, com quatro vitórias consecutivas. Dessa forma, o jogo contra o Grêmio ganhou contornos de decisão para a equipe de Fernando Diniz.