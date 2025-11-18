Gol de pênalti aos 61 do segundo tempo classifica Iraque para a repescagem da Copa do Mundo

Gol de pênalti aos 61 do segundo tempo classifica Iraque para a repescagem da Copa do MundoO empate em casa era o mesmo resultado da ida e indicava prorrogação. Mas o tento garantiu o 2 a 1 sobre os Emirados. Iraquianos vivos
Com um gol de pênalti aos 61 minutos do segundo tempo, o Iraque segue vivo na sua luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 18/11, em casa, no Estádio Internacional, em Basra, venceu os Emirados Árabes por 2 a 1 pelo jogo de volta da segunda repescagem da Ásia. Como na ida, nos Emirados, houve empate em 1 a 1, o resultado leva os iraquianos à repescagem intercontinental. Foi uma vitória dramática, com gols no segundo tempo. Diante de 65 mil torcedores que lotaram os 65.300 lugares do estádio, os visitantes marcaram com Caio Lucas, brasileiro naturalizado. Mas Mohanad Ali empatou aos 21 e, de pênalti, no último lance do jogo, Al-Ammari acertou a sua cobrança nos acréscimos dos acréscimos.
Um dos personagens foi o emiradense Yahia Nader. Ele fez a grande jogada e a assistência do gol da sua seleção. Mas no gol de empate a bola bateu nele e matou o goleiro. E foi Nader quem fez o pênalti (bola no braço na área) que definiu a eliminação de sua seleção.
Os rivais do Iraque na repescagem intercontinental
Assim, a seleção dos Emirados/Iraque é a quarta das seis que vão jogar a repescagem internacional, um hexagonal que valerá as duas últimas vagas para a Copa do Mundo.
No momento, estão neste hexagonal: República do Congo, Bolívia, Nova Caledônia e Emirados. As duas últimas seleções sairão da Concacaf, que serão conhecidas na madrugada desta quinta-feira. Este hexagonal será entre 23 e 31 de março, no México, e a fórmula é esta: dois grupos de três. As duas seleções com o melhor ranking da Fifa de novembro, que será divulgado neste 19/11 folgam na primeira rodada e esperam o vencedor do jogo para, em duelo único, buscar vaga ao Mundial. No momento, pelo ranking, caso o Panamá (que tem chance de vaga direta) caia na repescagem, será um cabeça de chave. Iraque seria o outro. Costa Rica ou Congo (caso o Panamá avance diretamente) podem ser cabeças de chave.
Classificados nas Eliminatórias da Ásia
As eliminatórias da Ásia classificaram seis seleções na segunda fase (final de grupos): Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão e Austrália, e mais duas na primeira repescagem (com dois grupos de três): Arábia Saudita e Qatar. As seleções em segundo lugar nessa segunda repescagem jogaram um novo mata-mata. O Iraque levou a melhor.
Como foi a classificação iraquiana
No primeiro tempo,o jogo foi muito truncado, com apenas uma chance real de gol, logo aos cinco minutos, pelos Emirados. O zagueiro Hashem, ao receber a bola do goleiro Hassan, não percebeu a chegada do atacante Bruno Conceição. O atacante (ex-Novorizontino), que é um dos brasileiros dos Emirados, chegou dividindo com os dois rivais, mas a bola passou raspando.
O jogo pegou fogo no segundo tempo. Aos sete minutos, em um contra-ataque fatal dos Emirados, Yahia Nader avançou e tocou para Caio Lucas. O atacante, que começou na base do São Paulo e se naturalizou emiradense, avançou e chutou colocado, abrindo o placar.
O gol dos visitantes acordou o Iraque. O treinador Graham Arnold fez alterações que deixaram o time mais ofensivo e, aos 21 minutos, saiu o gol de empate, para explosão da torcida. Um cruzamento para a área encontrou o baixinho Mohanad Ali, um dos que entraram na etapa final, na entrada da pequena área. Sua cabeçada bateu em Yahia Nader e entrou. O jogo ficou lá e cá.
Aos 36, Mohanad, livre, perdeu o que seria o gol da virada do Iraque, chutando em cima do goleiro. Este lance gerou um contra-ataque para os Emirados, em que Caio Lucas entrou na área e fez um golaço por cobertura. Mas a arbitragem deu impedimento e o tento dos Emirados não valeu.
Gol aos 61 minutos
Nos acréscimos (foram dez minutos), Mohanad Ali mais uma vez teve grande chance na marca do pênalti, mas chutou por cima. No último minuto do tempo extra, o goleiro Khalid Eisa fez grande defesa em cabeçada de Mohanad Ali, em uma confusão na área. Contudo, no lance, a bola bateu no braço de Yahia Nader. O VAR chamou o árbitro japonês Yusuke Araki, e ele confirmou a penalidade. A cobrança foi aos 61. Al Ammari bateu e colocou o Iraque na repescagem intercontinental. Mal teve saída de bola. Enfim, festa no Iraque, que buscar avançar à segundaCopa. A única foi em 1986.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.