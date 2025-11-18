Gol de pênalti aos 61 do segundo tempo classifica Iraque para a repescagem da Copa do Mundo

Com um gol de pênalti aos 61 minutos do segundo tempo, o Iraque segue vivo na sua luta por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, 18/11, em casa, no Estádio Internacional, em Basra, venceu os Emirados Árabes por 2 a 1 pelo jogo de volta da segunda repescagem da Ásia. Como na ida, nos Emirados, houve empate em 1 a 1, o resultado leva os iraquianos à repescagem intercontinental. Foi uma vitória dramática, com gols no segundo tempo. Diante de 65 mil torcedores que lotaram os 65.300 lugares do estádio, os visitantes marcaram com Caio Lucas, brasileiro naturalizado. Mas Mohanad Ali empatou aos 21 e, de pênalti, no último lance do jogo, Al-Ammari acertou a sua cobrança nos acréscimos dos acréscimos.

Um dos personagens foi o emiradense Yahia Nader. Ele fez a grande jogada e a assistência do gol da sua seleção. Mas no gol de empate a bola bateu nele e matou o goleiro. E foi Nader quem fez o pênalti (bola no braço na área) que definiu a eliminação de sua seleção.

Os rivais do Iraque na repescagem intercontinental

Assim, a seleção dos Emirados/Iraque é a quarta das seis que vão jogar a repescagem internacional, um hexagonal que valerá as duas últimas vagas para a Copa do Mundo.

No momento, estão neste hexagonal: República do Congo, Bolívia, Nova Caledônia e Emirados. As duas últimas seleções sairão da Concacaf, que serão conhecidas na madrugada desta quinta-feira. Este hexagonal será entre 23 e 31 de março, no México, e a fórmula é esta: dois grupos de três. As duas seleções com o melhor ranking da Fifa de novembro, que será divulgado neste 19/11 folgam na primeira rodada e esperam o vencedor do jogo para, em duelo único, buscar vaga ao Mundial. No momento, pelo ranking, caso o Panamá (que tem chance de vaga direta) caia na repescagem, será um cabeça de chave. Iraque seria o outro. Costa Rica ou Congo (caso o Panamá avance diretamente) podem ser cabeças de chave.