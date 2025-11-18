Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Último clássico carioca do Brasileirão ocorre nesta quarta-feira (19/11), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã; veja informações / Crédito: Jogada 10

O Brasileirão está chegando ao fim, e esta quarta-feira (19/11) tem promessa de fortes emoções no Maracanã. Afinal, o Maior do Mundo recebe o último clássico carioca da edição 2025: Fluminense x Flamengo, a partir das 21h30 (de Brasília), em partida válida pela 34ª rodada. O duelo vale muito para ambas as equipes, visto que o Fluzão ainda briga por vaga direta na Libertadores-2026, e o Flamengo, por sua vez, segue na luta pelo título contra o Palmeiras. Saibamos, então, como chegam os rivais para o último Fla-Flu do ano. Onde assistir O jogo terá transmissão exclusiva do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Fluminense Em busca da vaga por Libertadores, o Fluminense chega para o clássico confiante após empatar com o Cruzeiro, no Mineirão. Depois disso, a equipe tricolor teve um período da Data Fifa para se preparar para o confronto decisivo. Afinal, pode ficar mais próximo da competição continental, assim como atrapalhar o rival na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Além disso, o Flu busca uma regularidade na reta final de temporada. Dentro de campo, o técnico Luis Zubeldía terá retornos e ausências para o clássico desta quarta-feira. O volante Martinelli, que cumpriu suspensão contra o Cruzeiro, está de volta ao time titular. Além dele, Paulo Henrique Ganso, recuperado de lesão panturrilha, será relacionado pela primeira vez pelo treinador. Entretanto, Germán Cano ainda não está 100% por conta de uma entorse no joelho direito. Por fim, o zagueiro Manoel, pouco aproveitado neste ano, também é outro desfalque após cirurgia no joelho direito. Como chega o Flamengo Vindo de goleada sobre o Sport por 5 a 1, o Flamengo chega com moral para enfrentar seu rival tricolor. Afinal, tal triunfo representou a subida à liderança do Brasileirão, visto que o Palmeiras perdeu para o Santos também em jogo atrasado. No entanto, ainda há desfalques no Mengão. Isso porque seus sete convocados na Data Fifa devem ir a campo nesta terça-feira (18/11), o que reduz a chance de participarem do clássico.