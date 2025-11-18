Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Fluminense lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Uniforme traz ainda um tributo a Washington e Assis, histórico Casal 20. Peça também une design com símbolos afro-diaspóricos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense lançou, nesta terça-feira (18/11), uma camisa comemorativa para o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro (a próxima quinta-feira). Além disso, o clube apresenta uma campanha audiovisual que celebra a presença, história e potência da comunidade negra no clube. A peça também homenageia a dupla Washington e Assis, que formam o lendário Casal 20 e marcaram época na década de 1980.

A nova camisa, predominantemente grená e produzida em parceria com a Braziline, já está à venda nas Lojas Oficiais do Fluminense. A camisa reúne significados culturais e simbólicos ao clube e à cultura negra. A escolha por elementos afro-diaspóricos reafirma o compromisso do clube com memória, ancestralidade e educação antirracista.

A camisa contén o Nea Onnim, símbolo adinkra dos povos Akan, originários de Gana, que traduz “aquele que não sabe pode aprender”. A inclusão do Nea Onnim, tradicionalmente associado à sabedoria e ao aprendizado contínuo, convida a torcida a reconhecer que o enfrentamento ao racismo exige conhecimento, escuta e transformação coletiva.

Além disso, acompanha a frase “Recordar é viver” nas costas da camisa, reforçando que a desconstrução do racismo, para o clube, é um compromisso contínuo. A frase, eternizada pelo Casal 20, funciona aqui como um chamado à preservação da memória negra tricolor. Outro detalhe marcante no desenho da camisa é a Espada de São Jorge, planta originária da África e trazida para o Brasil pela população diaspórica. O desenho aparece em uma padronagem por toda a camisa. Por fim, o escudo do Fluminense é exibido em versão monocromática, com relevo inspirado por grafismos africanos.

O casal 20 do Fluminense

Washington e Assis, que marcaram época na década de 1980 conquistando o Campeonato Brasileiro de 1984 e o tricampeonato estadual de 1983-84-85, aparecem em um patch estilizado na barra frontal direita. A parte traseira da camisa traz a frase “Recordar é viver”, associada à dupla. A presença do Casal 20 não é apenas uma celebração esportiva, mas um gesto político de reconhecimento: atletas negros foram fundamentais para as maiores alegrias do clube e permanecem como símbolos de genialidade, amor à camisa e resistência.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar