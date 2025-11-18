Fluminense lança camisa em homenagem ao Dia da Consciência Negra

A nova camisa, predominantemente grená e produzida em parceria com a Braziline, já está à venda nas Lojas Oficiais do Fluminense. A camisa reúne significados culturais e simbólicos ao clube e à cultura negra. A escolha por elementos afro-diaspóricos reafirma o compromisso do clube com memória, ancestralidade e educação antirracista.

O Fluminense lançou, nesta terça-feira (18/11), uma camisa comemorativa para o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro (a próxima quinta-feira). Além disso, o clube apresenta uma campanha audiovisual que celebra a presença, história e potência da comunidade negra no clube. A peça também homenageia a dupla Washington e Assis, que formam o lendário Casal 20 e marcaram época na década de 1980.

A camisa contén o Nea Onnim, símbolo adinkra dos povos Akan, originários de Gana, que traduz “aquele que não sabe pode aprender”. A inclusão do Nea Onnim, tradicionalmente associado à sabedoria e ao aprendizado contínuo, convida a torcida a reconhecer que o enfrentamento ao racismo exige conhecimento, escuta e transformação coletiva.

Além disso, acompanha a frase “Recordar é viver” nas costas da camisa, reforçando que a desconstrução do racismo, para o clube, é um compromisso contínuo. A frase, eternizada pelo Casal 20, funciona aqui como um chamado à preservação da memória negra tricolor. Outro detalhe marcante no desenho da camisa é a Espada de São Jorge, planta originária da África e trazida para o Brasil pela população diaspórica. O desenho aparece em uma padronagem por toda a camisa. Por fim, o escudo do Fluminense é exibido em versão monocromática, com relevo inspirado por grafismos africanos.

O casal 20 do Fluminense

Washington e Assis, que marcaram época na década de 1980 conquistando o Campeonato Brasileiro de 1984 e o tricampeonato estadual de 1983-84-85, aparecem em um patch estilizado na barra frontal direita. A parte traseira da camisa traz a frase “Recordar é viver”, associada à dupla. A presença do Casal 20 não é apenas uma celebração esportiva, mas um gesto político de reconhecimento: atletas negros foram fundamentais para as maiores alegrias do clube e permanecem como símbolos de genialidade, amor à camisa e resistência.