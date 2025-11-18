Fluminense aposta em retrospecto pós-Data Fifa por Libertadores

Tricolor, que faz clássico contra o Flamengo nesta quarta-feira (19), perdeu apenas uma partida na sequência das pausas em 2025

No dia 29 de março, o Fluminense visitou o Fortaleza e perdeu por 2 a 0, no Castelão, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor apresentou muita imprecisão durante e não mostrou reação. Logo após o duelo, o então técnico Mano Menezes foi demitido.

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (19), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor busca encerrar de forma positiva o retrospecto em jogos imediatamente após as Datas Fifa em 2025. Ao longo do ano, o time carioca disputou quatro partidas logo após paradas para compromissos das seleções. Além disso, a equipe tricolor também entrou em campo durante o período.

Posteriormente, a equipe comandada por Renato Gaúcho enfrentou o Borussia Dortmund e empatou por 0 a 0, pela estreia do Mundial de Clubes. O Tricolor mostrou poderio ofensivo e defensivo em partida consideradada a mais complicada da fase de grupos. Além disso, o atacante Everaldo desperdiçou uma chance de clara de efetuar a vitória. O time, aliás, só foi deixar a competição na semifinal após derrota para o Chelsea na semifinal.

Em 10 de setembro, o Fluminense conquistou a sua primeira vitória após a Data Fifa. Pela Copa do Brasil, o Tricolor venceu o Bahia por 2 a 0 e garantiu a vaga para semifinal do torneio nacional. Canobbio e Thiago Silva marcaram no Maracanã.

No último jogo da volta da Data Fifa, o Flu superou 0 Juventude por 1 a 0, em vitória dramática no Maracanã. O zagueiro Thiago Silva marcou nos acréscimos para garantir os três pontos. A equipe teve posse de bola, mas teve dificuldades de criação. Zubeldía, aliás, já comandava o Tricolor. Antes disso, a equipe entrou em campo durante a pausa contra o Mirassol e perdeu por 2 a 1, no Maião, em duelo atrasado do Brasileirão.

E agora, Fluminense?

Com duas vitórias, um empate e uma derrota, a equipe de Luis Zubeldía tenta manter o bom desempenho no clássico. O Flu soma 51 pontos, seis a mais que o Bragantino, restando cinco rodadas para o fim. O time está um ponto do Botafogo e a dois do Bahia, quinto e sexto colocados respectivamente e segue de olho no G5 por vaga na Libertadores.