Flamengo só tem uma derrota nos últimos 13 jogos contra o Fluminense

Rubro-Negro vem de quatro partidas sem perder para o rival Tricolor; último revés - o primeiro de Filipe Luís - foi em outubro de 2024

Ao entrar em campo nesta quarta-feira (17/11) para enfrentar o Fluminense, em jogo pela 34ª rodada do Brasileirão, às 21h30 (de Brasília), o Flamengo defenderá um tabu de quatro jogos sem perder para o rival tricolor. E, se aumentarmos o recorte do histórico clássico carioca, o Fla detém ampla vantagem. Entenda com o Jogada10 !

Isso porque o Rubro-Negro perdeu apenas uma vez nos últimos 13 jogos contra o time das Laranjeiras. São seis vitórias e outros seis empates no período, que iniciou em abril de 2023, após o título do Fluminense no Carioca (4 a 1).

LEIA MAIS: Flamengo disponibilizará telões no Maracanã para final da Libertadores

Assim, o Flamengo angaria um aproveitamento de 61,5% no recorte. Foram dois jogos pela Copa do Brasil (2023), cinco pelo Brasileirão e seis pelo Cariocão. A única derrota citada ocorreu no dia 17 de outubro de 2024 (2 a 0), pela 30ª rodada do torneio nacional.

Aquela partida, aliás, representou apenas a primeira derrota de Filipe Luís como técnico profissional (antes, passara pelo sub-17 e sub-20 do Mengão). Era, afinal, seu terceiro compromisso após assumir no lugar de Tite. Desde então, não perdeu mais para o Flu. Empatou na Taça Guanabara (0 a 0), venceu o jogo de ida da final do Estadual (2 a 1) e segurou um 0 a 0 para ficar com o título. Depois, dia 20 de julho, pela 15ª rodada do Brasileirão, no último Fla-Flu, vitória rubro-negra por 1 a 0 – gol de Pedro.